«Домашнее» обучение

С каждым годом все больше выпускников школ отдают предпочтение региональным, а не зарубежным вузам.

По сведениям руководителя Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадиловой, в 2019 году поступать в зарубежные высшие учебные заведения изъявили желание 535 выпускников школ области, в этом году – всего 394.

За прошедшие три года в ВКО удалось сократить отток выпускников в зарубежные вузы в четыре раза. Прежде после окончания 11-го класса регион покидало от 50 до 80 процентов выпускников из Шемонаихинского и Бородулихинского района, района Алтай, Риддера и Курчатова. Так, летом 2016 года из области уехали 1800 абитуриентов.

В 2017 году началась планомерная работа, направленная на сокращение оттока выпускников. Был запущен региональный проект «Білікті маман», инициированный акимом ВКО Даниалом Ахметовым. Его реализация направлена на повышение конкурентоспособности региональных университетов, проведение масштабной профориентационной работы с учащимися и их родителями, обеспечение отрасли экономики региона востребованными кадрами.

– Три года подряд за счет средств местного бюджета абитуриентам выделяли образовательные гранты по специальностям, востребованным в регионе, – сообщила Сайрангуль Жумадилова. – В 2017 году выдано 200 образовательных грантов, в 2018 году – 446, в 2019 году – 400. Таким образом, за счет средств местного бюджета в вузах уже обучаются 1046 обладателей грантов.

В этом году помимо республиканских выделено 400 грантов акима области и пять – ректоров ВКГТУ им. Д. Серикбаева и ВКГУ им. С. Аманжолова.

– Очень радует, что мы смогли значительно сократить отток выпускников. Безусловно, это результат ежегодного выделения грантов главы региона по программе «Білікті маман», – подчеркнула руководитель Управления образования. – Также университеты ведут эффективную профориентационную работу в городах и районах области. Есть возможность получения двудипломного образования. Это тоже привлекает выпускников.

По словам Сайрангуль Жумадиловой, также ведётся серьёзная работа по повышению качества школьного образования, конкурентоспособности высших учебных заведений региона за счет укрепления их научно-технической и исследовательской базы, развития двустороннего сотрудничества с ведущими зарубежными университетами.

Бахыт Сарсембаева