Долгая дорога 

В этом году в областном центре завершится ремонт улицы Тогас.

Сразу ничего не делается, об этом знают все. Для реализации любого большого проекта требуются терпение и время. Однако ресурсы эти находятся в обратной зависимости друг от друга, и если время затягивается, то терпение рискует лопнуть.

Одним из долгостроев стала улица Тогас в Усть-Каменогорске – доделать её не могут уже третий год. Если учесть, что закончить всё обещали за год, то темп работ иначе как медленным назвать нельзя. Ремонт дороги ещё не закончен, хотя очередной срок завершения проекта истек в конце августа. Правда, после он снова сдвинулся – до конца этого года.

– Реконструкция улицы Тогас была начата в 2017 году. Проект изначально подразумевал увеличение количества полос до четырех с расширением основания и нанесением двухслойного асфальтового покрытия, – отвечает на наш официальный запрос и. о. заместителя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска Ерназ Мукатаев. – Тогда же была обнаружена необходимость корректировки проекта. При проведении земельных работ выяснилось полное несоответствие основания и насыпи действующим нормативам. Существующая насыпь была обустроена без соблюдения минимальных требований и давала просадку более двух сантиметров ежегодно.

То, что несоответствие требованиям заметили не после сдачи объекта – уже хорошо. Ведь тогда, в 2017 году, дорога на улице Тогас была больше похожа на одну большую яму с дизайнерской расстановкой асфальта. Логично, что её качество подвергалось очень сильной критике со стороны жителей областного центра.

– В 2018 году после внесения корректировок в проект работы возобновились, – продолжает Ерназ Мукатаев. – Обновлённый проект подразумевал полное переустройство существующей насыпи. Процесс проводили послойно. Глубина каждого – тридцать сантиметров.

Все слои трамбовались и по отдельности принимались специалистами технадзора. Глубина дорожного основания составляет от 50 до 200 сантиметров на разных участках.

Вообще, после корректировки реконструкция участка автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе о. Лопатино до с. Ахмирово (официальное название проекта) количество полос для движения должно увеличиться до четырёх (было две), а ширина полосы – достигнуть четырёх метров. Соответственно, ширина проезжей части составит 16 метров (в два раза больше, чем было). Прежде тут отсутствовали тротуары, теперь же на всём протяжении с обеих сторон обустраивают пешеходные дорожки шириной полтора метра. Кроме того, увеличится количество светильников – с 75 до 356, установят 109 дождеприёмных колодцев. Также появится отсутствующая до реконструкции система дождевой канализации длиной 4057 метров с четырьмя ёмкостями очистных сооружений. Кроме того, должны провести озеленение – засеять 40 900 квадратных метров газона и увеличить количество остановочных павильонов с четырех до шести.

– В середине 2020 года на объекте наблюдалось отставание от графика выполнения работ. После ряда претензий со стороны заказчика подрядчик назвал объективные причины задержек – замедление работы в условиях пандемии и заболеваемость персонала, – пояснил ситуацию и. о. заместителя руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. – На сегодняшний день темпы работы восстановлены, первичной задачей является открытие проезжей части.

Аким города потребовал от подрядчика завершить все работы в этом году. Время у «Элит-

энергостроя» еще есть.

По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, подрядчик ТОО «Элитэнергострой» в 2020 году выполнил следующие работы: