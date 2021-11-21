Добрые инициативы

Благотворительная ярмарка «Жан нұры» прошла в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления Семея.

Мероприятие, в котором приняли участие кураторы, воспитатели, ученики и их родители, организовано волонтёрским клубом учителей NIS Teachers Volunteers.

Всё, что было представлено на ярмарке – поделки, картины, различные украшения из бисера, сделали сами участники. Некоторые даже принесли овощи, выращенные на даче.

– Хочу выразить особую благодарность всем, кто поддержал нашу инициативу, – сказала руководитель сетевого клуба NIS Teachers Volunteers Жазира Курманова. – Выручку от благотворительной акции направят на поддержку малообеспеченных семей.

К слову, не первый раз в подобных мероприятиях задействованы и родители учеников. Для них это стало доброй традицией. Как они признаются, это хороший повод на собственном примере показать, что добро превыше всего.

– Мы хотим, чтобы каждый ребёнок знал – мир сияет добром, а не завистью и злом, – подчеркнула одна из родительниц, Нургуль Кудайбергеновна. – Воспитание детей – это общее дело школы и родителей. Но прежде всего мы, родители, несём ответственность за них. Думаю, что мероприятия, подобные сегодняшнему, не только сблизят родителей и детей, но и укажут правильный путь в жизни.

Александра Исаева

Семей