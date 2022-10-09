Добрые дела

В Восточном Казахстане продолжается месячник милосердия. Одним из проектов масштабной акции стал «Марафон добра».

В рамках марафона в Глубоковском районе прошло торжественное открытие новых досуговых кабинетов для пожилых подопечных центра специальных социальных услуг. Благодаря спонсорской поддержке в нём теперь смогут проводить занятия ЛФК и устраивать званые ужины.

Седьмого октября в Усть-Каменогорском центре оказания специальных социальных услуг отмечали радостное событие. А именно презентацию двух новых досуговых кабинетов, которые помогли обустроить спонсоры.

– У нас теперь есть просторная гостиная, в которой можно устраивать праздничные вечера за накрытым столом, – рассказал директор центра Ерболат Ошакбаев. – Здесь всё для этого есть: мягкий уголок, обеденный стол со стульями на 12 персон, шкафы, холодильник, телевизор, ковёр. А также в центре оборудован зал ЛФК. В нём установили беговые дорожки, велотренажёры, снаряды для силовых упражнений и прочее.

Директор отметил, что на ремонт и оснащение спортивного кабинета ТОО «Казцинк» выделило порядка пяти миллионов тенге.

– Буквально три месяца мы ждали поставку тренажёров, сейчас наши подопечные с удовольствием приходят заниматься с инструктором, – уточнил руководитель центра. – У нас проживают 43 человека с особыми потребностями, и для них очень важна физическая реабилитация.

Со спонсорской поддержкой выступили также АО «УК ТМК», ТОО «НКГ», АО «Банк ЦентрКредит», областная мечеть «Халифа Алтай», ТОО «ОХМК», ИП «Иргалиев», представители Нацгвардии и многие другие.

Помимо прочего, в центре обновилась библиотека. Об этом рассказала руководитель общественной приёмной депутата областного маслихата президента АО «УК ТМК» Асем Мамутовой Булбул Бакинова.

– Мы давно сотрудничаем с центром, – отметила она. – Помогаем. Пожилые люди имеют возможность получать бесплатные услуги в клинике «ЕМ АЛУ плюс», в том числе грязелечение, водолечение, процедуры в соляной шахте. Весной мы приняли участие в ремонте здания, выделили материалы для побелки и покраски. А сегодня приготовили для них ещё один подарок – книжные стеллажи для библиотеки.

Руководитель центра добавил, что в библиотеку уже поставили 4500 экземпляров книг, ещё 4000 книг привезут до декабря.

На сегодняшний день в учреждении, рассчитанном на 120 человек, проживают 109 пожилых людей и граждан с особыми потребностями.

После торжественного открытия досуговых кабинетов всех присутствующих пригласили в актовый зал на концерт. Свои творческие номера виновникам и гостям мероприятия подарили заслуженные артисты Вячеслав Ткач, Нургуль Кабдолаева и коллектив «Әлем Шаңырақ». В завершение встречи спонсорам вручили памятные подарки и грамоты. Примечательно, что подаренные картины писали сами подопечные центра. Живопись – ещё одно увлечение пожилых людей, доступное в этих радушных стенах.

Лилия Дроздова