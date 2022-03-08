Доброты не бывает много

Доброе слово, участие и желание помочь найдутся для каждого, кто переступает порог офиса общественного фонда «Центр семьи», президентом которого является Жанна Жибраева.

Там открыто можно рассказать о семейном насилии, материальных трудностях, поделиться горем, когда болеет родной человек, или просто поплакать в жилетку, чтобы найти в себе силы для нового дня.

Идея создать «Центр семьи» – неправительственную организацию, которая бы взяла на себя функцию защиты прав и интересов семьи, женщин, детей, многодетных и малообеспеченных семей и многое другое, возникла в 2008 году. Сначала он работал на волонтёрских началах. В его работу вложила свой вклад экс-депутат городского маслихата Семея, ныне руководитель отдела образования города Наталия Фесенко. Лишь в 2011 году удалось официально зарегистрировать в органах юстиции ОФ «Центр семьи». В нём собралась отличная команда единомышленников: Людмила Асташкина, Нурзат Тогусова, Николай Лылык, Айсулу Акажанова, более 50 волонтёров.

За годы работы «Центр семьи» стал устойчивой неправительственной организацией, которая пользуется огромным уважением в Восточном Казахстане. Более того, опыт этой организации рекомендован для внедрения по всей республике. Именно такое решение было принято ещё в 2017 году, после того, как представители ОФ «Центр семьи» рассказали о своей деятельности на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

– Круг интересов нашего центра очень широк, – рассказывает его бессменный руководитель Жанна Жибраева. – Одно из самых эффективных направлений – это работа мобильных групп, когда мы собираем группу всех заинтересованных лиц, чтобы в максимально сжатые сроки решить проблемы той или иной семьи.

Неудивительно, что именно Жанна Жибраева несколько лет назад была избрана председателем совета общественности в Семее. Это был уникальный опыт работы гражданского сектора города, в который входили практически все общественные организации. Сообща, в тесном контакте с местной исполнительной властью и бизнесом, они решали важные и актуальные вопросы, связанные с организацией безбарьерной среды для людей с инвалидностью, улучшением качества оказания медицинских услуг населению и многие другие.

– Нет ничего хуже, чем людское равнодушие, – искренне убеждена Жанна Жагфаровна. – Мы по мере сил с этим явлением боремся. Доброта, внимание, чуткость, вовремя сказанное доброе слово, рука, протянутая в нужную минуту. Бывает, даже этого достаточно человеку, чтобы выйти на качественно новый уровень жизни. Найти в себе силы круто всё изменить, заняться совершенно иным, не менее важным и интересным делом. Здорово, когда люди, которым мы помогаем, потом становятся нашими волонтёрами и друзьями, в свою очередь протягивая руку помощи нуждающимся. И тогда этот караван добра будет бесконечен.

Екатерина Гуляева

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Семей