Добро пожаловать в Курчум!

Проект Курчумского молодёжного ресурсного центра вошёл в республиканскую программу «Мәдени мұра».

Автором проекта стала Ляззат Карапетян, которая работает менеджером SMM-контента в молодёжном центре. Она подготовила презентационный видеофильм о туристических объектах Курчумского района. Как известно, таковых немало, и они известны не только в Казахстане, но и за его пределами.

Речь идёт о жемчужине Восточного Казахстана – заповедном озере Маркаколь, удивительном каньоне Киин Кериш, возраст которого измеряется миллионами лет. По мнению учёных, по Киин Керишу когда-то разгуливали динозавры. Ещё в списке туробъектов – каньон Шекельмес, который также способен подарить посетившим его туристам незабываемые впечатления.

Кстати, Шекельмес примыкает к берегу озера Зайсан. С его естественными золотистыми пляжами. Поэтому и это озеро следует считать одним из привлекательных туробъектов района. Курчуму ещё лишь предстоит запустить туристический потенциал на полную мощность. Участие в республиканских программах, охватывающих вопросы развития туризма в стране, популяризация имеющихся туробъектов послужит делу привлечения в отрасль бизнеса, как и желающих увидеть все эти красоты своими глазами.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район