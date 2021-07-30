Добро и единство

В честь священного праздника Курбан айт 9588 нуждающимся семьям, проживающим в области, раздали жертвенное мясо.

Второй год подряд в стране реализуется проект онлайн-жертвоприношения в связи с эпидемиологической ситуацией. В целях поддержки нуждающихся граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции Духовное управление мусульман Казахстана запустило веб-сайт qurban2021.kz.

По сообщению ДУМК, цель проекта – быть связующим звеном между благотворителем и нуждающимся, способствовать снижению угроз здоровью населения, обеспечить оптимальные условия для жертвоприношений в условиях карантина. Так, в целом по стране во время Курбан айта на сайте был размещён 2901 заказ, от малообеспеченных семей поступило 9317 заявок.

С 20 по 22 июля в Восточно-Казахстанской области в жертву принесено 2028 животных. Жертвенное мясо раздали 9588 нуждающимся семьям. Доставку мяса осуществляли 250 волонтёров.

– В честь праздника в областном центре была организована акция «Караван милосердия». Волонтёры городского центра волонтёров совместно с Усть-Каменогорским региональным представительством ДУМК и фондом «Зекет» с соблюдением всех санитарных норм помогли доставить жертвенное мясо социально уязвимым слоям населения, – отметил руководитель сектора поддержки молодёжных инициатив КГУ «Молодёжный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска Айдос Адильбеков.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников