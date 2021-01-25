АНК

Добро другим во благо

25.01.2021
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В областном Доме дружбы – центре общественного согласия отметили активистов Клуба меценатов. 

Волонтёры Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области регулярно принимают участие в различных благотворительных акциях, в этом их активно поддерживают члены Клуба меценатов АНК ВКО. 

– Клуб меценатов существует с 2016 года, – отметила руководитель службы по работе с общественными институтами Балжан Даутпаева. – Он сформирован из числа представителей этнокультурных объединений и предпринимателей города. Основная цель клуба – всестороннее содействие в оказании помощи нуждающимся гражданам, формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе, а также координация благотворительной деятельности на всей территории Восточного Казахстана. 

История участия в акциях действительно обширна. Это помощь многодетным и мало-обеспеченным семьям, поддержка представителей старшего поколения, детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. За время своего существования Клуб меценатов внёс значительную лепту в организацию благотворительных акций и других добрых дел, особенно в прошлом году, который являлся Годом волонтёра. 

Наиболее активные представители Клуба отмечены благодарственными письмами.  

– Для меня большое счастье, что я могу быть полезным кому-то, – признался предприниматель Михаил Лунев. – Рад нашему сотрудничеству с Ассамблеей народа Казахстана ВКО, с Домом дружбы. Отрадно, что мы мыслим одинаково, и для нас ценно творить добро во благо других людей. 

Елена Пашке 

Фото пресс-службы Дома дружбы ВКО 

25.01.2021
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