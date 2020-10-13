Для здоровья и красоты 

В Жарминском районе реализуется несколько проектов, направленных на создание в школах современных условий. Продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры.

В городе Шар состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса. На долгожданном мероприятии собрались школьники и педагоги. Они выразили уверенность в том, что открытие комплекса позволит детям заниматься в комфортных условиях любыми видами спорта, чтобы быть здоровыми и сильными.

Спортивный объект соответствует всем требованиям и нормам. В нём будут проходить уроки физической культуры, а также дополнительные занятия по волейболу, баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, гимнастике и другим видам спорта. Есть и тренажерный зал, и залы для занятия аэробикой и фитнесом; медико-восстановительный центр, душевые, раздевалки и другие сопутствующие помещения. Для этого закуплено всё необходимое оборудование и инвентарь.

Этого события жители моногорода ждали с нетерпением.

– Теперь у нас есть очень красивый и уютный спортзал, – говорят юные жители населённого пункта. – Здесь столько всего нового и интересного! Хочется побыстрее начать в нём заниматься.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район