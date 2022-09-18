Для успешной адаптации и коррекции

В Восточно-Казахстанской области открылся Центр непрерывного и инклюзивного образования Dana Bala.

Ещё в прошлом году мы сообщали, что на базе Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова создан центр для коррекции детей с особыми потребностями. Однако его официальное открытие прошло лишь недавно. Гостем торжественного события стал вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев. Надо сказать, он по достоинству оценил оснащение центра.

– Мне выпала честь открыть двери Центра непрерывного и инклюзивного образования Dana Bala. Уникальная площадка позволит особенным детям успешно адаптироваться в обществе и получить качественную коррекцию, – сказал Куаныш Ергалиев.

В центре Dana Bala действуют разноуровневые дополнительные образовательные программы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Здесь есть лаборатории аппаратной психодиагностики и психокоррекции, сенсорной интеграции и коррекции, STEАM и «Одарённые дети», а также логопедический кабинет.

Кроме того, в процессе обучения дети экспериментируют с живой и неживой природой, собирают LEGO-конструкции. Также в центре оборудованы кабинеты для игры в шахматы и робототехники, мультистудия «Я творю мир».

Гостям, присутствовавшим на церемонии открытия, продемонстрировали слуховые тренировки по методу Альфреда Томатиса и элементы сенсорной интеграции в специальной лаборатории совместно со старшекурсниками университета и юными посетителями центра.

– Лаборатория сенсорной интеграции и коррекции даст возможность преодолеть трудности у детей через нейрокоррекцию. Уникальное пространство позволит им познать свои движения и возможности тела, – отметил ректор ВКУ имени Сарсена Аманжолова Мухтар Толеген.

В Dana Bala применяется БОС-терапия, доступны электроэнцефалография, полиграф, графический редактор «МастерГраф», компьютерные речевые тренажёры – «Дельфа», «Джайлау» и интерактивный логопедический стол.

Сообщается, что это уникальное пространство поможет детям развить свои навыки и подготовит их к полноценной жизни в обществе.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова