Для самых маленьких пациентов

В Восточно-Казахстанском областном Центре матери и ребёнка появился новый аппаратный комплекс для спасения жизни новорождённых.

Возможность приобретения такого оборудования появилась благодаря проекту «Управляемая гипотермия», который стартовал в 2020 году. Это уже четвёртый комплект оборудования, который от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» при спонсорской поддержке фонда «Samruk-KazynaTrust» передается в регионы.

– Эта инициатива реализована благодаря спонсорской поддержке фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в рамках проекта фонда «AYALA». Хочу выразить огромную благодарность за это и пожелать им плодотворной работы, – сказала заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Шолпан Мукашева.

Как поясняют специалисты, в неонатологии асфиксия тяжёлой степени, или гипоксически-ишемическая энцефалопатия, является одной из главных причин смертности и инвалидизации среди новорождённых. Для спасения жизни таких детей в первые часы после рождения применяется метод терапевтической гипотермии. До появления этих аппаратов всё делали вручную – младенцев обкладывали пакетами со льдом или холодной водой. Врачи и медсестры в реанимации были вынуждены на протяжении десятков часов поддерживать необходимую для спасения центральной нервной системы новорождённого низкую температуру его тела.

Теперь новый аппарат гипотермии снимет с них эту огромную нагрузку. Он автоматически поддерживает точную температуру, позволяя контролировать метаболизм и восстановление клеток в поражённых участках головного мозга младенца. Монитор амплитудной электроэнцефалографии помогает врачам отслеживать и эффективно корректировать применяемую для спасения и выхаживания новорождённых терапию.

– Это оборудование мы давно ждали. Так совпало, что почти сразу после его установки и обучения персонала аппарат гипотермии нам сразу пригодился, – рассказывает руководитель неонатальной службы Асхат Куанышбаев. – 22 августа аппарат установили, а спустя несколько дней один из малышей родился с асфиксией тяжёлой степени. Спустя 72 часа применения этого метода лечения наш маленький пациент вышел из кризисного состояния и сейчас с ним всё в порядке.

По словам директора Центра матери и ребенка Жаика Жумаханова, это медицинское оборудование поможет врачам в спасении, лечении и оздоровлении новорождённых. Ведь после введения в практику использования этого оборудования смертность и инвалидизация среди младенцев во всём мире снизилась на сорок процентов.

Если говорить о нашей области, то в 2021 году показатель младенческой смертности составил 8,0 промилле. В ЦМиРе ежегодно принимают более девяти тысяч родов. Это медицинское учреждение предоставляет III уровень перинатальной помощи и ведёт беременных группы высокого риска из города и расположенных рядом районов. В отделении интенсивной терапии и реанимации новорождённых этого центра каждый год выхаживают более 500 недоношенных малышей, а через отделение патологии новорождённых проходят более 1200 детей. В прошлом году механическую гипотермию в Центре матери и ребенка получил 41 ребёнок.

– Жизнь каждого младенца, спасённого благодаря этому аппарату, – наша общая победа. Хотя каждый раз, передавая в больницы реанимационное оборудование, мы желаем, чтобы как можно меньше детей нуждались в реанимации, – отметила вице-президент по коммуникациям благотворительного фонда «AYALA» Наталья Еськова.

В очередном Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, люди – главная ценность нашей страны и гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. А здоровье нации начинается со здоровья самых маленьких граждан страны – новорождённых.

Аяужан Утеулинова

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