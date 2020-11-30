Для развития приграничья 

В Зайсанском районе реализуется комплексный план развития, рассчитанный на период с 2020 до 2024 года. Он разработан в рамках соответствующей государственной программы по развитию приграничных районов.

Комплексный план включает в себя дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Зайсанского района, предпринимательства и торговли, туризма, местной инфраструктуры и социальной сферы.

Масштабные проекты подкреплены соответствующими инвестициями. На выполнение комплексного плана из различных источников финансирования предусмотрено 21,8 млрд тенге. Планируется реализация 157 различных мероприятий. Из них 83 проекта на общую сумму 3,2 млрд тенге предусмотрено осуществить в 2020 году.

По официальным данным районного акимата, на частные инвестиции ведётся строительство завода по производству артезианской питьевой воды и безалкогольных газированных напитков. Есть и другие важные проекты.

В рамках совместной работы местных органов власти, населения района, малого бизнеса, предпринимательства, социальной сферы ожидается мультипликативный экономический эффект, улучшение качества жизни населения, решение самых насущных социальных, бытовых проблем и вопросов.

Таир Сапаргалиев

Зайсанский район