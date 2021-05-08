Для победы над пандемией

На прошедшем заседании Правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что постановление главного государственного санитарного врача РК снимает некоторые ограничения для привитых от COVID-19 казахстанцев.

– При наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым и медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских вузов и колледжей и другим лицам. Сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы, – сказал он.

При этом контактные с заболевшим коронавирусом не изолируются, за ними обеспечивается медицинское наблюдение.

Алексей Цой напомнил, что на сегодняшний день в Казахстане доступны три вакцины: «Спутник V», QazVaq, Hayat-Vaх. В регионы поставлено более 2,3 миллиона доз вакцин. Первым компонентом вакцинировано почти 1,5 млн человек.

– Необходимо не сбавлять набранный темп вакцинации, следует его только наращивать. Мы делаем всё, чтобы максимально обеспечить потребность населения в вакцинах от коронавируса и снизить уровень пандемии. Особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения, – подчеркнул Премьер-министр Аскар Мамин.

Минздрав совместно с акиматами должны максимально использовать потенциал передвижных пунктов вакцинации.

– В мае необходимо исполнить запланированный объём вакцинации – свыше двух миллионов человек. Следует контролировать введение новых критериев ограничения работы социально-экономических объектов, а также послаблений для вакцинированных. Это даст больше возможностей для активизации бизнеса, особенно в сфере услуг, – сказал глава Правительства.

Что касается новых критериев, то Министерство здравоохранения сняло ряд ограничений в работе объектов на открытом воздухе, при проведении спортивных мероприятий и деятельности детских оздоровительных организаций.

Глава Минздрава пояснил, что в критерии введены новые объекты – летние площадки, столовые, стрит-фуды и другие.

Айгуль Биданова

Нур-Султан