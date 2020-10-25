Для комфортных поездок   

В Кокпектинском районе намерены привести в порядок все автомобильные дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог Кокпектинского района составляет 868,7 километра. Из них 72,5 процента – автомобильные дороги районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии. Они связывают 50 населённых пунктов района.

Как отметил аким Кокпектинского района Серикказы Садвакасов, поставлена цель довести количество дорог в районе в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95 процентов. Поэтому до 2025 года запланировано выполнение масштабного объёма работ в этом направлении.

В этом году в рамках государственной программы развития регионов проведён средний ремонт автомобильной дороги села Тассай. В рамках программы «Дорожная карта занятости» осуществлён средний ремонт дороги в направлении сёл Преображенка – Шугылбай. Произведён текущий ремонт участка автомобильной дороги Улкенбокен – Кокжайык – Үлгілі-Малши протяжённостью 54 километра.

– На сегодняшний день ведутся работы по ремонту 35-километрового участка автомобильной дороги Кокпекты – Бигаш. В ближайшее время планируем провести текущий ремонт участков дорог на подъездах к сёлам: Қараөткел – 30 км, Койтас – 10 км, Толагай – 18 км, а также девятикилометрового участка дороги Тассай – Ушкумей и семи километров дороги Преображенка – Укиликыз, – сказал СерикказыСадвакасов.

Дарья Антон

Кокпектинский район