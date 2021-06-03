Для физического и духовного здоровья

Близ пещеры Коныр-Аулие в Абайском районе построили гостиницу.

В 2017 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке главы региона Даниала Ахметова было проведено благоустройство местной территории.

В рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» в прошлом году к пещере была проведена линия электропередачи.

В этом году рядом с сакральным объектом построили гостиницу. В здании есть семь номеров, оснащённых всем необходимым для комфортного проживания.

Официальное открытие гостиницы прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С приветственным словом выступил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров.

В тот же день в средней общеобразовательной школе имени Шакира Абенова в рамках проекта «Туған жер» состоялась церемония открытия обновлённой библиотеки имени Жумаш Кенжеалыкызы.

Отметим, Жумаш Кенжеалыкызы долгие годы проработала в этом храме мудрости. Недавно при спонсорской поддержке её дочерей – сотрудника отдела образования Жарминского района Нуржамал Алдамжаркызы и кандидата филологических наук директора педагогического колледжа имени М. Ауэзова Шагангуль Алдамжаркызы, библиотека была полностью реконструирована.

Во время торжественного мероприятия поэт лауреат Государственной премии Республики Казахстан Тыныштыкбек Абдикакимов и Шагангуль Алдамжаркызы передали свои авторские книги библиотекам школ района.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район