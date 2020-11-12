Для больших семей  

В этом году все многодетные семьи района, нуждающиеся в жилье, получат квартиры.

По сведениям акимата Глубоковского района, таких семей – 75, из них 35 проживают в посёлке Глубокое.

– В настоящее время в райцентре ведётся строительство десяти двухквартирных домов, – пояснил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дамир Ордаханов. – Подрядная компания ТОО «Терезе» строит их за свой счёт. После завершения работ жилые дома будут выкуплены для многодетных семей на средства областного бюджета. Это позволит полностью покрыть потребность в жилье очередников Глубокого. Строители планируют сдать объекты до конца года.

Кроме того, в посёлке завершено строительство пятиэтажного 60-квартирного жилого дома. Квартиры в нём в основном предназначены для граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Из них 15 квартир будут приобретены за счёт республиканского бюджета и переданы многодетным семьям.

Стоит отметить, что в этом году в районе две семьи уже получили жильё в рамках программы «Бақытты отбасы».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район