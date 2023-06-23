Диковинки с «легендой» Игоря Ильичёва

Полный комплект экипировки пожарного с нашивками и погонами, топориком и боевой обувью, 150 касок, свыше сотни наград, знаков, пуговиц и другой атрибутики пожарных со всего мира собрал известный в Усть-Каменогорске коллекционер Игорь Ильичёв. Но это не единственное его увлечение. Герой публикации также владеет интереснейшей коллекцией старинных вещей, которую вполне можно было показать на специальной выставке под общим названием «Такого вы ещё не видели».

Вот уже не один год семейчане могут любоваться уникальной коллекцией, за много лет собранной жителем Усть-Каменогорска, рассказывающей о неизвестных страницах развития пожарного дела в странах мира и в родном Казахстане.

Полковник противопожарной службы в отставке и страстный коллекционер Игорь Ильичёв живо откликнулся на предложение сотрудников музея пожарного дела в Семее и передал в его фонд на временное хранение около ста касок пожарных из разных стран мира. Он собирал их более 40 лет, во время работы в противопожарной службе ВКО и занятий пожарно-спасательным спортом.

Раз и навсегда

Игорю Ильичёву было около десяти лет, когда он стал посещать Дворец культуры металлургов в Усть-Каменогорске, где регулярно собирался клуб городских коллекционеров. Именно здесь многие мальчики приобретали для своих первых коллекций красивые марки или редкие значки.

Но детское увлечение коллекционированием как-то быстро прошло. Появились новые заботы, интересы. После школы юноша усиленно готовился к службе в армии, посещал курсы связистов-телеграфистов.

Но, как иногда случается в юности, одна роковая встреча круто изменила его судьбу. Встретившись со знакомым, который так увлечённо рассказывал, как здорово учится его старший брат в Алма-Атинском пожарно-техническом училище, Игорь Ильичёв решил попробовать свои силы… и с первой же попытки поступил.

О, спорт, ты – мир!

Здесь, в пожарно-техническом училище, Игорь Ильичёв, 18-летний парень из Усть-Каменогорска, наконец, понял, чем бы точно хотел заниматься: он выбрал пожарно-прикладной спорт, сейчас его называют пожарно-спасательным.

До 36 лет он занимался пожарно-спасательным спортом. Сегодня полковник противопожарной службы Игорь Ильичёв – действующий чемпион Казахстана, он установил восемь рекордов. Семь из них сумели побить его же ученики. А вот восьмой до сих пор остаётся за ним.

Кроме того, продолжая быть действующим спортсменом, он потихоньку стал тренировать свою сборную, а потом, в 36 лет, полностью перешёл на тренерскую работу.

Увлечение, ставшее судьбой

Ещё тогда, в молодости, когда сборная училища, а потом и команда посещала сборы в разных уголках необъятной Родины, Игорь Ильичёв заметил странных парней, которые часто приходили на тренировки и соревнования, надев на голову матерчатые шляпы, широкие поля которых сплошь унизывали причудливые значки и медали. Оказалось, это местные коллекционеры в поисках новых экземпляров приходили знакомиться с пожарными, приехавшими из разных республик и городов, чтобы пополнить свои коллекции редкими значками, марками и другой атрибутикой, связанной с пожарным делом.

В следующий раз и наш герой закупил в родном городе разные значки и знаки, а потом стал понемногу обмениваться ими с коллегами по работе, со спортсменами-пожарными.

Мелочей в коллекции не бывает

Так и появилась первая коллекция, которая постоянно пополнялась не только значками и знаками, но и пуговицами, шевронами, погонами, аксельбантами и другими предметами, так или иначе связанными с работой пожарного.

Однажды Игоря Ильичёва решили включить в состав иностранной делегации, направлявшейся в Синьцзян-Уйгурский автономный округ в Китае. На одних из международных соревнований он познакомился с пожарным из Китая, а тот оказался руководителем небольшого отряда и пригласил в гости вместе со всей командой.

– Перед поездкой в Поднебесную я захватил с собой полный комплект боевой экипировки пожарного Казахстана. Даже обувь прихватил. И потом этот костюм казахстанского пожарного стал подарком от нашей делегации китайским друзьям. Они, в свою очередь, подарили такой же комплект пожарного Китая. Вот так в моей коллекции появился первый полный костюм пожарного из сопредельного государства, – вспоминает Игорь Иванович.

Сейчас у него около десятка таких костюмов, часть из которых он передал на хранение в фонд музея пожарного дела пожарно-технического центра в Семее.

И всё же главными экспонатами его коллекции, посвящённой пожарному делу, можно смело назвать каски пожарных разных стран мира. Сегодня набралось 150 экземпляров, треть из которых хранится в музее Семея. Часть касок – обменные. Ну, а самые ценные Игорь Ильичёв хранит у себя.

Они – особая ценность коллекции. Искорёженные в огне, обугленные каски хранят на себе отпечатки опаснейшей профессии пожарного.

Он собирал их самыми невероятными путями и способами. Часть коллекции пополнилась благодаря друзьям и знакомым, которые ездили за рубеж в командировки или в обычные турпоездки. Игорь Иванович уговаривал их захватить казахстанскую каску или хотя бы шевроны, погоны, аксельбанты, зажимы для галстука, ременные бляхи и другие «мелочи», чтобы обменять на подобные экспонаты пожарных той страны, куда они направлялись.

– Игорь Иванович – один из немногих коллекционеров СНГ, который занимается собирательством всей атрибутики пожарных. Его коллекция может стать жемчужиной любого музея, – считает ветеран пожарного дела и основатель музея пожарно-технического центра в Семее Наталья Рыкова.

Кстати, во многом благодаря ей и её супругу, тоже ветерану противопожарной службы Александру Рыкову, коллекция касок, собранная Ильичёвым, сегодня вошла в постоянную экспозицию семейского музея, где ими любуются многочисленные посетители: дети и взрослые, которые приходят в музей пожарного дела.

Такого вы не видели нигде!

Несколько лет назад Игорь Ильичёв увлёкся странными вещами и находками, обнаруженными на территории Восточно-Казахстанской области. Познакомился со всеми владельцами специализированных магазинчиков в Усть-Каменогорске, где предлагают подобный штучный товар. Ну и, конечно, стал общаться с любителями приборного поиска.

Даже в пункты металлолома Игорь Ильичёв иногда захаживает. Особенно в районах или отдалённых сёлах. Там, среди груды бесполезного металла, обязательно отыщется что-нибудь интересное и даже уникальное, которое украсит богатую коллекцию редкостей Игоря Ильичёва.

Кстати, однажды именно в сельском пункте приёма металлолома он нашёл гирю, изготовленную из чистейшей бронзы – редчайший экземпляр. Позже нашёл коллекцию гирь царского периода из серии «матрёшка» – от 400 граммов до двух пудов. Их пришлось приводить в порядок, убирать налёт ржавчины.

Сегодня в личном домашнем музее Игоря Ильичёва собралась любопытная коллекция замочков конца XIX-XX веков, есть собрания монет царского периода, пуговиц, знаков, медальонов, нательных крестов и даже наконечников стрел – тех предметов, которые окружали жителей Восточно-Казахстанской области сто лет назад, а может быть, и намного раньше.

И среди собранных экспонатов найдётся немало экземпляров, которые можно смело назвать уникальными. Так, например, Игорю Ильичёву пришлось не один год уговаривать любителя приборного поиска продать ему так называемое стрекало, которым пользовались погонщики верблюдов. На палку длиной 2-3 метра надевался металлический наконечник, напоминающий коготь коршуна. Его использовали, погоняя самого ленивого верблюда в караване, чтобы не отставал от остальных.

Есть ещё один предмет, которым по праву гордится коллекционер – это огромный царь-верток от небывалого размера самовара. И таких экспонатов «с историей», или, как говорят музейные работники, с легендой, у Игоря Ильичёва немало. У него даже была мысль собрать эти редкости для особой выставки из своей частной коллекции, которую он так и хотел назвать: «Такого вы не видели нигде!».

Екатерина Гуляева

Фото из архива Игоря Ильичёва