Девушка, которая танцует

Доводилось ли вам видеть на улице танцующих людей? Одни при виде подобного говорят, что это безумно, другие – смело. Ясно одно: эти танцоры свободны, харизматичны, полны энергии и готовы делиться ею с окружающими.

Диане Зунуновой 21 год. Она профессионально занимается танцами и руководит собственной студией, день за днём обучая малышей и взрослых танцам. Талантливая девушка из Усть-Каменогорска не раз пыталась попасть в число участников шоу «Танцы» на одном из популярных телеканалов и дважды ей это удавалось.

– Диана, расскажите, как зародился ваш интерес к танцам?

– С четырёх до 12 лет занималась художественной гимнастикой. У меня был первый взрослый разряд. Однажды тренировки пришлось прекратить из-за проблем со здоровьем. На протяжении нескольких месяцев физические нагрузки мне были противопоказаны. Я выздоровела, но в этот спорт не вернулась.

В итоге захотела заняться танцами. Думала, что после гимнастики будет легко, оказалось, всё совсем не так. Более того, по-настоящему владеть своим телом я научилась только сейчас.

Так, с 12 до 15 лет я занималась эстрадными танцами в Доме творчества школьников. После открыла для себя современные танцевальные направления.

Окончив девять классов в школе № 37 в Усть-Каменогорске, отправилась в Новосибирск. Там поступила в колледж искусств. Обучалась на гранте, но спустя год решила бросить учёбу. Дело в том, что в этом учебном заведении уклон был на классику и народный танец. А меня в то время уже заинтересовал Vogue (стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке). Ведомая интересом, пошла на пробный урок в одну из танцевальных студий в Новосибирске. Вдохновилась и начала посещать занятия постоянно, продолжая учиться. Но так как колледж запрещал подобную деятельность, я ушла оттуда. Вернулась в Усть-Каменогорск и поступила в КАСУ на специальность «Менеджмент». Когда была возможность, параллельно занималась танцами, ездила на мастер-классы в Новосибирск, Томск, Омск, Москву, Санкт-Петербург.

– Какое танцевальное направление вам нравится больше всего?

– Сейчас мои фавориты – High heels (танец на каблуках), Experimental (танец, который путём эксперимента позволяет найти и показать свой индивидуальный стиль) и Vogue. В Vogue мне нравится то, что здесь есть место каждому. Это стиль поддерживает многогранность людей, принимает всех такими, какие они есть. Моя категория – New Way (акробатика) и Vogue Femme (женственность).

– Не тяжёло танцевать на каблуках?

– Нет, это здорово! К слову, ходить на каблуках я не умею, но танцевать получается хорошо. Максимальная высота шпилек, на которых мне удавалось танцевать, – 20 сантиметров.

– Назовите необычные локации, где вам приходилось танцевать.

– Бывало, танцевала на рельсах, в горах. Наверно, самое необычное – это танцевать в городе, где большое скопление людей.

– Как на это реагируют окружающие?

– По-разному. Кто-то удивляется, оборачивается, кто-то сигналит. В Интернете же реакция неоднозначная. Много положительных отзывов от людей, которые поддерживают меня, также есть агрессивные комментарии от тех, кто вообще не понимает суть того, чем я занимаюсь. Раньше меня сильно задевала такая критика. Сейчас стараюсь не обращать внимания на это.

– Расскажите подробнее о своей студии. Кто может прийти на занятие и чему он научится?

– Студию танца открыла в сентябре прошлого года. В основном преподаю сама. Также у меня есть два хореографа, которые мне помогают. Возрастной диапазон учеников обширный – от шести до 50 лет. В состав одной группы входят не больше десяти человек. Детям я даю базу уличных танцев. Ученикам старше 16 лет преподаю танцы на каблуках, контемп, Experimental.

– Есть одарённые ученики?

– Да. Одна из моих бывших учениц сейчас сама преподаёт. Я горжусь ею. Есть ещё одна девочка, которая продолжает приходить в студию, хорошо занимается и порой может подменить меня на занятиях.

В большинстве случаев к нам приходят новички. Несмотря на это, упорно тренируясь, они достигают значительных успехов. К примеру, наша команда выиграла первое место на региональном конкурсе «Восточная мозаика». Ребята занимали призовые места на конкурсе «Радуга талантов», показывали хорошие результаты на танцевальных баттлах.

– По сколько часов в день занимаетесь танцами?

– Я занимаюсь со всеми группами, вместе с тем готовлюсь к этим занятиям и ещё два часа тренируюсь сама. В общем, практически живу в зале.

– Что можете сказать о шоу «Танцы»? Как это было, что запомнилось?

– Это отличный проект. Пошла бы туда ещё раз.

Первый сезон шоу вышел, когда мне было 14. Я уже тогда хотела в нём поучаствовать, но по возрасту не подходила. Участвовать можно было только с 16 лет. Когда достигла этого возраста, переехала в Новосибирск, чтобы быть ближе к кастингам. В итоге всё равно отправилась на кастинг из Усть-Каменогорска.

Я пробовалась на участие в четвёртом сезоне, но не прошла даже предкастинг. В пятом сезоне повезло больше, прошла несколько этапов, но пробиться дальше не удалось. Поэтому в 2019 году снова пошла на кастинг уже шестого сезона. Меня вновь не взяли. У меня не получилось пройти предкастинг и седьмого сезона. Но неожиданно был объявлен онлайн-кастинг. Тут же отправила видео своего выступления и в результате стала участницей шоу «Танцы». В этот раз также мне удалось преодолеть несколько первых этапов. В любом случае, уверена, что в том, последнем сезоне я выступила намного лучше, чем раньше.

Из участия в шоу извлекла колоссальную пользу и опыт. Я определённо подняла свой танцевальный уровень, стала увереннее в себе.

– В каких ещё конкурсах участвовали?

– Наши конкурсы называют Vogue Ball. Бал на нашем сленге означает баттл. Они проводятся везде. В том числе и в Казахстане. В основном в Алматы и Нур-Султане. Также их организуют в городах России. На моём счету есть несколько побед в таких баттлах.

– Что самое главное в танце?

– Для меня в танце важны эмоции. Думаю, это главное и в жизни. Если ты просто повторяешь движения – это физкультура. А если делаешь лёгкие движения без каких-либо трюков, но при этом проживаешь момент, значит ты занимаешь тем, чем нужно.

– Какие советы можете дать желающим начать танцевать?

– Первый совет – начинайте. Это звучит просто, но, как известно, сложнее всего в начале. Если хочется что-то сделать, не нужно откладывать это на потом, действуйте сразу и верьте в себя.

Кроме того, важно найти себе тренера по душе. Хороших педагогов много, но нужен именно тот, с кем вам захочется работать. В этом случае вы будете идти на тренировку с огромным желанием и интересом. Необходимо помнить, что нет ничего плохого в том, чтобы поменять тренера. Также можно брать индивидуальные занятия или же учиться самому с помощью онлайн-курсов.

– Чем планируете заняться в скором времени?

– В идеале, хочу поучаствовать ещё в одном танцевальном проекте, попробовать себя в кино.

Беседовала Гульжан Естаева

Фото из архива Дианы Зунуновой