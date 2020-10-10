Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в учебный процесс. Сфера образования переживает массовую цифровизацию.

Сейчас в Восточном Казахстане 271 государственная школа из 647 обучается в дистанционном формате.

Перед началом учебного года был проведен мониторинг, в ходе которого стало известно, что более 22 тысяч детей нуждаются в компьютерной технике. Районными и городскими отделами образования сформирован список школьников, учителей, нуждающихся в технических средствах, в приоритет вошли дети из числа социально уязвимых групп.

С 1 сентября учеников полностью обеспечили необходимыми устройствами из школьных ресурсов.

В то же время проводилась работа по закупу компьютерной техники за счет средств резерва Правительства РК. К слову, на эти цели для Восточного Казахстана из республиканского бюджета было выделено 4,1 млрд тенге.

Открытость и прозрачность в приобретении техники обеспечивала созданная рабочая группа. В её состав вошли представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», местных исполнительных органов, родительская общественность, депутаты, независимые наблюдатели.

Как рассказала заместитель руководителя Управления образования Асель Каербекова, был заключен договор с ТОО «XFinity Soluction» на приобретение более 26,6 тысячи единиц техники, в том числе свыше 20 тысяч ноутбуков, 2,7 тысячи компьютеров, 3,7 тысячи планшетов.

Первую партию закупленного товара, а именно 3 тысячи ноутбуков, получили и раздали уже в сентябре. На этой неделе в регион прибыла вторая часть техники – планшеты, компьютеры. В Управлении образования отметили, что до конца недели ожидается поставка остальных ноутбуков.

– Цены на компьютерную технику составили в пределах рекомендованных Министерством образования. Компьютеры приобретались по цене

168 500 тенге за единицу, планшеты – 81 500 тенге, ноутбуки – 160 000 тенге. Сейчас мониторинговая группа проверяет технику на работоспособность, соответствие необходимой спецификации. После чего компьютеры будут выданы школьникам, – сказала Асель Каербекова.

К слову, техника передана детям и учителям во временное пользование, на договорной основе. По окончании периода дистанционного обучения устройства вновь перейдут на баланс школ и укрепят материально-техническую базу учреждений образования.

Дарья Антон