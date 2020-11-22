Дерби 20 лет спустя 

«Торпедо» и «Алтай Торпедо» сыграли друг против друга в рамках чемпионата страны.

Фарм-клуб и основа не встречались на льду (разумеется, в официальных матчах) уже двадцать лет. В последний раз это случилось в первой лиге чемпионата России 2000/2001 годов, тогда команды назывались «Казцинк-Торпедо» и «Торпедо-2». Вообще, ситуация, когда две команды из одного клуба играют вместе в турнире – не частое явление, но пандемия коронавируса внесла свои поправки.

Команда «Торпедо» – неоспоримый топ чемпионата и лидер таблицы: 12 игр без поражения, 34 очка, первое место в таблице. В свою очередь, «Алтай Торпедо» – явный аутсайдер (11 место, 12 очков, три победы).

Так что никто и не удивился, когда дерби оказалось не дерби: молодёжь атаковала чуть ли не в три раза меньше (19 бросков в створ против 48 наглядно демонстрируют всю суть игры). Если учесть мастерство игроков «Торпедо», результат был (очень и очень) предсказуем.

Единственным приятным моментом для «Алтай Торпедо» в этом матче была реализация большинства в середине первого периода. Правда, радость была недолгой: меньше чем через две минуты «Торпедо» сравняло счёт. После и вовсе были только безответные шайбы в ворота «молодых» (две – во втором периоде и одна – в третьем). Стоит отметить игру Владислава Нурека – если бы не мастерство голкипера фарм-клуба, счёт мог бы стать более разгромным. Кстати, как «молодым», так и «старичкам» в этом матче пришлось равное количество раз отдохнуть на скамейке (по 10 штрафов у каждой команды).

– «Торпедо» в этом матче владело инициативой, мы играли исключительно какими-то эпизодическими моментами, – отметил нападающий «Алтай Торпедо» Александр Дзедаев. – Нужно быть активнее и увереннее в себе, без зажатости.

Казалось бы, после такой первой игры вторая будет чисто для «галочки» – в победе лидера турнирной таблицы над своим фарм-клубом никто не сомневался. Неизвестно, что делали игроки «Алтай Торпедо» после первой игры, как они тренировались перед второй, что говорил своим подопечным Виктор Богатырёв, но факт остаётся фактом – во втором матче встречи «Торпедо» проиграло, прервав свою тринадцатиматчевую победную серию, а игроки «Алтай Торпедо» совершили апсет, которого никто не ждал.

Игра началась так же: в первом же периоде «молодые» забили «старичкам» – счёт открыл, убежав и победив в противостоянии один на один с вратарём, Александр Дзедаев. «Торпедо» в свою очередь отыгралось блестящей реализацией трёхходовки Валерий Гурин–Адиль Бекетаев–Александр Архипов – голкипер «Алтай Торпедо» не смог взять бросок 7-го номера. Страсти постепенно накалялись – за минуту до конца первого периода Игорь Левицкий и Данияр Каиров захотели выяснить, кто сильнее без клюшек, и даже успели скинуть краги и встать в стойку, но судьи оказались быстрее.

Начало второго периода было активнее, но на результатах это никак не сказалось. Игра как-то незаметно стала более «силовой» и «грязной». В какой-то момент количество игроков «Алтай Торпедо» на скамейке штрафников и в поле сравнялось, но даже при таком численном преимуществе команде «Торпедо» не удалось реализовать большинство.

«Молодёжь» отчаянно защищалась, игроки буквально вставали перед шайбой, прикрывая свои ворота. Как только штрафное время игроков «Алтай Торпедо» закончилось, они организовали контратаку в формате два на одного на ворота «Торпедо» – и Ян Хоменко вывел свою команду вперёд. Отметим, что этот гол прозевала первая пятерка подопечных Олега Болякина. В заключительном третьем периоде при игре в большинстве отличился нападающий «Алтай Торпедо» Никита Линник. За одну минуту и 25 секунд до конца матча команда «Торпедо» взяла перерыв. Лидеры таблицы явно не хотели проигрывать: лёд покинул вратарь и вышел шестой полевой игрок. Затем подопечные Олега Болякина практически поселились в зоне соперника, но результатов это не дало. За несколько секунд до конца матча ещё один шанс забить появился у «молодых», но игрок «Алтай Торпедо» промахнулся по пустым воротам с середины поля – итоговый счет 3:1 и первое поражение «Торпедо» за месяц.

– Допустили ошибки. Безобразно сыграли в обороне. Соперник воспользовался моментами, – отметил тренер «Торпедо» Евгений Фадеев. – Хорошо сыграл вратарь «Алтай Торпедо». Это поражение станет уроком для команды. Нужно играть от первой до последней минуты, а не заключительные десять минут, когда нужно спасать ситуацию. «Недонастрой» привёл к поражению. Конечно, многие понимали, что беспроигрышная серия команды «Торпедо» когда-нибудь всё же прервётся. Но чтобы это случилось дома и против своих же – этого, наверное, никто не предполагал. – У нас были кадровые проблемы. Не хватало защитников, двое из них получили травмы, поэтому где-то нападающим пришлось играть в обороне. Их игра в защите порадовала. Команду поздравляю с победой! Хорошая игра, боевая победа! По сравнению с прошлым сезоном у нас нет девятнадцати игроков того состава. Много молодых ребят, которым нужно время. Наша задача – готовить игроков для «Торпедо», – прокомментировал игру главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв.

Во многом успешный исход матча в пользу фарм-клуба предопределила отличная игра вратаря Владислава Нурека.

– У нас есть традиция: отмечать лучшего игрока команды после матча в раздевалке. Сегодня этот приз получил Владислав Нурек, – отметил голкипера Виктор Богатырёв.

Несмотря на поражение, турнирная таблица не претерпела изменений: «Торпедо» все ещё остаётся на первом месте с 37 очками (14 игр, 11 выигранных, две выигранных в овертайме, одно поражение). На втором месте «Номад» с 29 очками (но у них «в запасе» есть одна игра) и «Темиртау» с 27 («в запасе» две игры). «Алтай Торпедо» остаётся на одиннадцатом месте с 15 очками (14 игр, 4 победы, 8 проигранных матчей, два поражения по буллитам, одно – в овертайме).

Дамир Омаров

Пресс-служба ХК «Торпедо»