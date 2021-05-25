В Усть-Каменогорске прошли мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности. В традиционном конкурсе среди школьников в режиме онлайн приняли участие более 200 детей.

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечают не только в Казахстане и России, но и других странах мира, изначально – как день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Официальная наука до сих пор считает создателями славянской письменности братьев Константина, получившего незадолго до смерти монашеское имя Кирилл, и Мефодия. Их именуют «первоучителями» славян и создателями азбуки.

– В Восточном Казахстане уже на протяжении трёх десятилетий в честь праздника нами проводится масштабный конкурс школьных работ по пяти номинациям, – сообщил председатель Восточно-Казахстанского общества славянской культуры, член АНК Александр Яковлев. – Это сочинение, историко-литературный очерк, историческая презентация, музыка и рисунок. Положение о конкурсе школы региона получили ещё в январе текущего года, поэтому у учеников было время хорошо подготовиться, показать свои таланты. В свою очередь члены компетентного жюри из учителей, филологов и членов этнокультурных объединений оценили работы школьников, определили лучших из более 200 ребят. Лауреатов мы будем торжественно награждать, вручать дипломы и призы.

По итогам конкурса выпустят видеоролик, который будет демонстрироваться в соцсетях. Это своеобразный онлайн-концерт, где покажут картины на славянскую тематику, нарисованные молодыми дарованиями, а также прозвучат инструментальные композиции финалистов конкурса.

В этом году в номинации «Музыка» отличились ребята из Павлодарской области, которые изъявили большое желание поучаствовать в конкурсе.

– Всё это, как мы считаем, способствует укреплению мира и согласия в нашем общем доме – Казахстане, где тесно переплелись традиции и обычаи разных этносов, – добавил Александр Яковлев. – В этом юбилейном году 30-летия Независимости Республики Казахстан вопросы межэтнического единства, сохранения родной культуры и взаимоуважения выходят на первый план.

По словам Александра Яковлева, в ходе онлайн-концерта также пойдёт речь об истории языка и ценнейших фолиантах. В частности, будет рассказано, что в книге «И сложили они письмена» на основе двух литературно-исторических памятников старославянской письменности – «Житие Константина Философа» и «Житие Мефодия» – представлены биографии Кирилла и Мефодия.

Большой интерес представляет уже ставший библиографической редкостью многотомник «Памятники литературы Древней Руси». Можно ознакомиться с многолетним трудом «Старославянский язык» профессора А. Селищева – одного из крупнейших учёных в области славянского языкознания.

– На старославянском языке написаны древнейшие из дошедших до нас памятники славянской письменности, – отметил Александр Яковлев. – Как показывают современные исследования, письменность у славян возникла очень давно и имеет богатую многотысячелетнюю историю. Некоторые учёные считают, что от древнерусского спустя тысячелетия образовались санскрит, протославянские и протоиндийские диалекты. По версии писателя В. Чудинова, «Руны Рода» послужили основой для кириллицы. Кирилл и его ученики добавили к ним несколько греческих букв для использования нового алфавита в нарождающемся христианстве, наряду с греческим и латинским. Несмотря на то, что время ролика в интернете ограничено, мы всегда рассказываем ребятам об интересных книгах, которые можно почитать на досуге для развития кругозора. Также нередко именно книги, в том числе местных авторов, мы дарим в качестве призов.

Ева Ким

Фото из открытых источников