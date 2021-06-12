Дело жизни Самаркана Жотабаева

Как стать бизнесменом вчерашнему работяге-водителю, у которого есть единственный автомобиль? Об этом хорошо знает герой этой публикации Самаркан Жотабаев из Кокпектинского района. Сейчас он – глава одного из ведущих в районе фермерских хозяйств. За плечами – непростой путь, который может быть поучителен и о котором стоит рассказать.

Родился и вырос Самаркан Жотабаев в селе Самарском, где проживает и ныне. Окончив восьмилетку, пошёл учиться в местное сельское профессионально-техническое училище. За три года учёбы получил самую массовую в те годы для мужского населения сельской местности профессию механизатора широкого профиля. В то время не мог и предположить, что крестьянская нива станет делом его жизни. Устроиться на работу удалось слесарем в районном автотранспортном предприятии. Там отучился на водителя и стал шофёром. Пришлось отработать в АТП 11 лет. Всё это время ходил в передовиках, неплохо зарабатывал, и всё в жизни этого человека складывалось хорошо.

Однако нагрянули памятные девяностые годы. На предприятии, как и везде, началась реорганизация, которая отразилась на положении людей. Поэтому в один из дней бывший передовик оказался безработным, что называется, «в свободном плавании». Первым самостоятельным шагом в совершенно новой для него ипостаси предпринимателя стала доставка леса в южную область. Поскольку техники своей не было, приходилось её нанимать. Отработал на лесодоставке два сезона.

Это позволило купить наконец свой первый собственный КамАЗ. Стал оказывать услуги местным хозяйствам: перевозил зерно, корма, скот, дрова, уголь – в общем, всё, что нуждалось в транспортировке. Время было трудное. В сфере сельского хозяйства, которая составляла основу экономики района, царили неразбериха и растерянность. Надо было обладать недюжинной проницательностью и запасом оптимизма, чтобы разглядеть среди всего этого «свет в конце туннеля» и решительно двинуться к нему.

– Ко мне пришла уверенность в перспективах сельского хозяйства и в том, что смогу внести свою лепту в его развитие, – говорит Самаркан Жотабаев. – Поэтому решил пойти к руководству района и попросить участок земли для организации своего фермерского хозяйства.

Символичное совпадение: решение акима района о выделении земли вышло в день рождения нашего героя. Первый, небольшой, по местным меркам, участок в 37 гектаров стал некоей стартовой площадкой в сельском хозяйстве, с которой и началось дальнейшее развитие. По словам собеседника, в первые годы кооперировались с такими же мелкими хозяйствами и, объединив силы, сеяли, по осени убирали урожай. Занимались зерновыми культурами, которые всегда пользовались спросом.

Впрочем, с автомобилем не расстался: продолжал заниматься перевозками, которые приносили хорошую выручку. Благодаря этому удалось купить в созданном фермерском хозяйстве «Калисатарулы» колёсный трактор. Спустя несколько лет получил от государства в аренду 470 гектаров земли сроком на 49 лет.

…Производственная база хозяйства находится неподалёку от Самарского. Здесь уже отстроены просторные боксы для техники, склады, где хранится урожай, фермы, ангары, столовая. В общем, вся необходимая для осуществления задач по сельхозпроизводству инфраструктура. Крестьянский, основательный подход можно разглядеть невооружённым глазом: все здания возведены капитально, не на годы – на десятилетия. Внушителен строй различной техники. Есть уборочные комбайны, тракторы, прицепные агрегаты…

– Благодаря наличию нужной техники мы проводим посевную в кратчайшие сроки, – рассказывает глава хозяйства. – Нынче вышли в поле 3 мая и закончили сев 16 мая. Конечно, без основательной подготовки это невозможно. Уделяем большое внимание состоянию техники, она всегда должна быть на ходу. Ещё одно важнейшее условие для получения хорошего урожая – это качественные семена.

Руководителя «Калисатарулы» мы застали у тракторного культиватора: помогал механизаторам настраивать этот прицепной агрегат перед выходом в поле. Как выяснилось, наш герой из тех, про кого говорят: «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он сам садится за руль трактора в посевную и уборочную страду, по-прежнему водит КамАЗы, находится рядом со слесарями при ремонте техники, может выполнить самый сложный ремонт двигателей и ещё становится к токарному станку и хорошо с ним справляется, знает газоэлектросварку… Ну а в поле, покрытом свежими ростками подсолнечника, С. Жотабаев демонстрирует знания агронома.

Рассказал, что, когда открыл своё фермерское хозяйство, для пополнения знаний, полученных когда-то в профтехучилище, поступил в Саратовский сельскохозяйственный колледж. Конечно, учиться в нём пришлось заочно, но знания по агрономии были получены и пригодились. Поэтому бывший водитель свободно оперирует терминами растениеводства, может бесконечно рассказывать о тонкостях технологии возделывания той или иной культуры. В этом году на полях высеян подсолнечник.

В чём истоки большого урожая, который позволяет фермерскому хозяйству шаг за шагом двигаться вперёд к намеченным целям? По словам нашего героя, всё дело в точном выполнении всех технологических требований. Как уже говорилось выше, необходимы качественные семена, которые должны лечь в землю в оптимальные сроки. После всходов обязательна подкормка полей. В нынешнем году эта операция была проделана жидким раствором из минеральных и органических добавок. Далее ждёт химическая прополка сорняков с помощью гербицидов. Следующий выход в поле техники будет сделан, чтобы обработать уже поднявшиеся культуры инсектицидами против различных насекомых-вредителей.

В ходе подготовки этого материала удалось побывать на поле, где шла культивация подсолнечника. Проделывали эту операция сразу три трактора с прицепными агрегатами. Немного позже к ним подключился и четвёртый. У края поля – передвижная кухня, где механизаторы могут вкусно поесть и отдохнуть.

Кстати, в коллективе трудятся на постоянной основе порядка 15 человек, многие – с самого основания хозяйства. Уходить по своей воле никто отсюда не желает, ведь к рабочему человеку отношение у главы хозяйства уважительное: от них зависит успех дела, завтрашний день бизнеса. Честный, добросовестный труд находит достойное вознаграждение: ежемесячно, без единого дня задержки, выплачивается заработная плата, производятся все социальные отчисления. Кроме этого, работники хозяйства, все жители села, держат скотину, получают в качестве бонусов сено. Помощь оказывается и дровами, углём. Но и это ещё не всё: хозяйство покупает своим людям в селе квартиры и даже дарит автомашины. Вот такая забота о людях, на которую трудно ответить неблагодарностью.

Этой осенью нашего героя ждут сразу три юбилея: 20 лет со дня основания крестьянского хозяйства, такая же дата, связанная с получением первой земли, а также личный юбилей. Кроме этого, после завершения страды Самаркан Калисатарович планирует начать на наличные средства большое богоугодное дело – строительство новой мечети для Самарского и других сёл. Она будет возведена по современным стандартам, удовлетворит запросы местных прихожан. Стоит сказать, что меценатство является неотъемлемой частью бизнеса Жотабаева.

За вклад в развитие района он был удостоен звания «Почётный гражданин Кокпектинского района». Был депутатом районного маслихата, не стоит в стороне от общественных дел и сейчас. Вот такая жизненная позиция и судьба, которую человек сковал своими крепкими рабочими руками, связал с родной землёй.

Бек Нигметов

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Кокпектинский район