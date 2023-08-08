С 1 августа в Казахстане проводится ежегодная республиканская акция «Дорога в школу». Она продлится до 30 сентября 2023 года под девизом «Твори добро».

Цель акции – материально поддержать школьников из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года и предупредить неявку детей в школу по социальным причинам.

На сегодняшний день в регионе разработан областной план региональных мероприятий по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». Также утверждён областной штаб проведения акции.

В рамках акции в районах и городах пройдут благотворительные мероприятия, такие как «Дари добро детям!», «Детям села – подарки к школе», «Семья поможет семье: соберем ребёнка в школу!».

Традиционно предприниматели, меценаты, руководители государственных органов содействуют проведению этой ежегодной благотворительной акции и вносят посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В новом учебном году в 342 школах за парты сядут свыше 98 тысяч школьников, из них более 22 тысяч получат поддержку в рамках всеобуча. На 2023 год в областном бюджете на это предусмотрены необходимые финансовые средства в сумме 2,9 млрд тенге, в том числе для приобретения школьной формы и обуви на сумму 894,7 млн тенге.

В рамках акции в 2023 году планируется привлечь свыше 650 меценатов для помощи в подготовке в школу 4500 детям.

Кроме того, с 10 по 12 августа 2023 года в областном центре планируется проведение «Школьной ярмарки». Для участия в ней приглашены отечественные товаропроизводители школьной формы, а также предприниматели, реализующие канцелярские товары и школьные принадлежности.

Наряду с этим, в период проведения общереспубликанской акции специалисты Управления образования Восточно-Казахстанской области совместно с сотрудниками Департамента полиции будут проводить рейды, чтобы выявить детей, не посещающих занятия в школе без уважительных причин.

Александра Исаева