Дань уважения 

Торжественное открытие памятной доски ветерану труда и известному аксакалу Насену Сембаеву, который внёс огромный вклад в развитие экономики, культуры и социального развития городов, районов и сельских округов области, состоялось в Семее накануне Дня независимости РК.

Памятную доску разместили на стене жилого дома по адресу: ул. Аманова, 25. Почтить память аксакала собрались его родные, близкие и коллеги, которые поделились воспоминаниями о Насене Ибраевиче.

– Насен Сембаев был личностью, которую уважал весь наш народ. К сожалению, в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы не смогли попрощаться как следует, но мы никогда его не забудем. Память об этом человеке будет жива всегда, – отметил в своём выступлении аким города Ермак Салимов.

Сембаев Насен Ибраевич родился в 1933 году. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт в 1956 году и Академию общественных наук при ЦК КПСС в 1982 году. Ветеран труда города Семея. За годы трудовой деятельности прошёл путь от рядового зоотехника до секретаря областного комитета Компартии Казахстана. Работал зоотехником совхоза «Кокпектинский», главным зоотехником совхоза «Ульгули-Малши», главным зоотехником Кокпектинского райсельхозуправления Кокпектинского района, начальником Аксуатского райсельхоз-управления, заместителем, первым заместителем начальника Семипалатинского облсельхозуправления, первым секретарём Абайского райкома партии, секретарём Семипалатинского обкома партии, председателем Семипалатинского регионального комитета по земельным отношениям и землеустройству.

Внёс огромный вклад в развитие экономики, культуры и социального развития городов, районов и сельских округов бывшей Семипалатинской, ныне Восточно-Казахстанской области. За трудовые достижения, активное участие в общественно-политической и социально-экономической сфере награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почёта», юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», многими медалями СССР. Дважды награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, неоднократно избирался депутатом Семипалатинского областного маслихата. В разные годы ему присвоены звания «Заслуженный зоотехник Казахской ССР», «Почётный гражданин Абайского района».

Мария Щетинина

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