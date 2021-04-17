Дан старт субботникам

Двухмесячник по санитарной очистке населённых пунктов объявлен в Курчумском районе. В нём примет участие каждый округ.

В минувшую субботу дан старт значимой общественной акции. Госслужащие, пришедшие к своим офисам с мётлами и граблями, а также работники других бюджетных организаций занялись приведением в порядок прилегающих территорий.

В эту субботу и далее общественная акция найдёт продолжение: фронт работ коллективов переместится на закреплённые улицы и в общественные места. Таким образом удастся навести полный порядок на улицах местных сёл.

– Результаты двухмесячника будут зависеть не только от активности трудовых коллективов, но и непосредственно от жителей сёл, – говорит заместитель акима Курчумского сельского округа Ерлан Каиров. – Каждый обязан содержать в чистоте и опрятности свою придомовую территорию. Эта ответственность распространяется и на прилегающие участки, расположенные на расстоянии пяти метров от границы усадьбы. Многие выносят собранный мусор за ворота и ждут, когда его вывезет коммунально-хозяйственная служба. Но это должно быть заботой самого хозяина дома. Поэтому прошу население стать активнее в вопросах саночистки и благоустройства родного села, проявлять гражданскую позицию.

По информации Ерлана Каирова, многое зависит и от разъяснительной работы. В настоящее время созданная мобильная группа проводит встречи и беседы с жителями микрорайона, где есть серьёзные проблемы с саночисткой. Не стоит забывать, что ответственность за судьбу родного села на плечах каждого жителя.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район