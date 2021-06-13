Далеко не уехал

Полицейские Зайсанского района задержали нетрезвого водителя.

Сотрудники наряда патрульной полиции Зайсанского РОВД на улице Спамбетова в Зайсане остановили автомобиль марки Volkswagen Golf.

В ходе проверки документов полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Водителя, подозреваемого в употреблении спиртных напитков, доставили в центральную районную больницу для проведения экспертизы.

В результате врачебной экспертизы установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В связи с этим на имя этого водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК. Материалы по делу направлены в суд.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Зайсанский район