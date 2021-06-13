Правопорядок
Далеко не уехал
Полицейские Зайсанского района задержали нетрезвого водителя.
Сотрудники наряда патрульной полиции Зайсанского РОВД на улице Спамбетова в Зайсане остановили автомобиль марки Volkswagen Golf.
В ходе проверки документов полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Водителя, подозреваемого в употреблении спиртных напитков, доставили в центральную районную больницу для проведения экспертизы.
В результате врачебной экспертизы установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
В связи с этим на имя этого водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК. Материалы по делу направлены в суд.
Юрий Пааль
Фото из открытых источников
Зайсанский район