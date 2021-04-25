Центр доверия и доброжелательности

Ты подросток или молодой человек и у тебя проблемы? Думаешь, что никто вокруг тебя не понимает, родители запрещают общаться с друзьями и поэтому в семье возникают постоянные конфликты? Ты робок и боишься познакомиться с понравившейся девушкой? Найти ответы на эти и многие другие вопросы, связанные со здоровьем и межличностными отношениями, можно в Молодёжном центре здоровья «Жас Асыл» при поликлинике № 2 в Семее, где всегда рады протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается здесь и сейчас.

В Семее с 2008 года функционируют два молодёжных центра здоровья: «Жас Асыл» в левобережной части города и «Жас Өмір» – на правом берегу. Все эти годы они успешно работают с подростками и молодёжью в возрасте 10–29 лет.

– Подростки – самые ранимые члены общества. Они мучительно ищут своё место в жизни. Находясь на границе между ушедшим детством и ещё не наступившей взрослой жизнью, они путем проб и ошибок зарабатывают свой собственный жизненный опыт. Но им часто не хватает знаний, открытости общества. Они боятся спросить у взрослых о многом, что их живо интересует, но темы эти под запретом у общества, – рассказывает руководитель Молодёжного центра здоровья «Жас Асыл» Гульнар Шарипова. – Наша задача – помочь найти своё место в жизни, направить энергию и мысли в позитивное, созидающее русло. Важно показать молодым людям, что жизнь только начинается и всё самое интересное будет впереди,

За годы работы с подрастающим поколением МЦЗ «Жас Асыл» сумел заработать репутацию центра, где тебя не только внимательно выслушают, но и обязательно помогут в решении практически любой проблемы. И если раньше о центре школьники и студенты узнавали по «сарафанному радио», то сейчас, в период пандемии, специалисты стали активно использовать в качестве общения и информирования все возможности социальных сетей. Так, была открыта работа горячей линии в WhatsApp, а в Instagram сотрудники центра ведут свой аккаунт @jas_asyl.

Листая странички аккаунта, можно найти ответы на самые разные вопросы. Это и советы родителям, как помочь ребёнку войти во взрослую жизнь без особых потрясений, рассказав ему об изменениях тела, которые происходят у подростков, о болезнях, передающихся половым путём, о методах контрацепции, опасностях ранней беременности и абортов. Темы, поднимаемые специалистами Молодёжного центра здоровья, подсказаны самой жизнью. С этими вопросами к ним каждый день обращаются юные семейчане.

– Стоит отметить, что любое обращение за помощью или консультацией в наш центр будет гарантированно конфиденциальным. И никто с детей или молодёжи денег брать за оказанные услуги тоже не будет. Главное – это завоевать доверие пациента, показать ему, что мы открыты, доброжелательно и без критики воспримем любую его проблему, постараемся вместе найти пути её решения, – отметила молодёжный консультант Лаула Брик.

В МЦЗ «Жас Асыл» ведут приём молодёжный консультант, психолог, социальный работник, можно также получить консультацию акушера-гинеколога, уролога, дерматолога, при необходимости – юриста. Стоит отметить, что работают здесь в основном молодые, творческие и современно мыслящие специалисты. И потому разговор чаще всего проходит по принципам доверия и доброжелательности, что значительно облегчает обстановку и помогает подросткам расслабиться и поделиться своими сокровенными мыслями с незнакомым взрослым.

– В основном мальчики и девочки приходят к нам, чтобы поделиться своими проблемами в семье. Из-за того, что родители не воспринимают своих подросших детей как вполне самостоятельных личностей, в семьях часто возникают конфликтные ситуации. Мы помогаем им высказаться, выговориться, отпустить свои обиды, найти точки соприкосновения с родными и близкими, – пояснила психолог МЦЗ «Жас Асыл» Айгерим Балагазинова.

В Молодёжном центре здоровья подросткам помогают справиться с проблемами в пору взросления – с психологическими и физиологическими. Многие из них обусловлены свойственным переходному возрасту стремлением к риску, экспериментированию с наркотиками, алкоголем, ранним началом сексуальных отношений. Нередки обращения к психологу по поводу психологического дискомфорта в классе, учебном коллективе, проблемам в отношениях между учениками, между учителем и воспитанником.

Достаточно часто в Молодёжный центр здоровья обращаются родители подростков. Им, взрослым, порой бывает трудно найти нужные слова и глубокие знания в области медицины и физиологии человека, контрацепции и профилактики ранней беременности. Но понимая, как важно их детям знать об этом, просят профессионалов доступно просветить подростков по деликатным темам.

– Считаем важным наше участие в реализации проекта партии Nur Otan «Осознанное родительство». Участвуем в родительских собраниях, читаем лекции, проводим беседы, консультируем родителей по вопросам медицины, психологии, социальных проблем, профилактики суицидов среди подростков, ранней беременности, абортов и многим другим. Такие же беседы и лекции проводим и среди учащихся школ левобережной части города, – отметила Гульнар Шарипова.

Надо сказать, что Молодёжный центр здоровья «Жас Асыл» сотрудничает с местными исполнительными органами, городскими отделами образования и здравоохранения, НПО (ОФ «Центр семьи», «Дом мамы»), Центром адаптации несовершеннолетних, наркологическим, психоневрологическим, кожно-венерологическим диспансерами города, центром СПИД и средствами массовой информации.

При поддержке городских отделов образования и здравоохранения специалисты МЦЗ «Жас Асыл» и «Жас Өмір» в онлайн-режиме провели встречу с представителями родительских комитетов школ города по вопросам репродуктивного здоровья и профилактики ранней беременности.

– Молодёжные центры здоровья выполняют важную и нужную для общества работу. В первую очередь она необходима нашим детям, молодёжи. Завтра они вырастут, сами станут родителями. Если они сейчас не получат поддержки общества, необходимых знаний, которые помогут им ориентироваться во взрослой жизни, чему они смогут научить потом своих детей, будущее поколение казахстанцев? Знания, информированность в вопросах репродуктивного здоровья, профилактики пограничных состояний, суицида, конфликтов в семье и в обществе помогают подросткам избежать многих проблем во взрослой жизни. А это значит, мы вырастим здоровое, грамотное поколение, которое будет в полной мере осознавать свою ответственность перед собой, семьёй и в целом обществом, – подытожила Гульнар Шарипова.

Опыт работы МЦЗ «Жас Асыл» отмечен в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, а Всемирная организация здравоохранения поделилась наработками семейского молодёжного центра с европейскими коллегами.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей