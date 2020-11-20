Цена беспечности  

Элементарная халатность в обращении с огнём и нарушение правил пожарной безопасности привели к росту числа пожаров по области.

Только за минувшие выходные в регионе произошло десять пожаров. Во всех случаях причины схожи: нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнём, несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и другие.

Так, в селе Таврическое Уланского района в жилом частном доме произошло возгорание площадью четыре квадратных метра. В селе УлкенНарын Катон-Карагайского района вспыхнули крыша гаража и хозпостройки. Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метра. На прилегающей территории одного из крестьянских хозяйств села Карабулак Зайсанского района сгорело 30 тонн сена. Аналогичные пожары зарегистрированы в Усть-Каменогорске, Семее, Курчумском районе и районе Алтай.

Спасатели бьют тревогу, поскольку, несмотря на регулярные профилактические рейды, восточноказахстанцы продолжают игнорировать правила пожарной безопасности, и нарушения встречаются практически в каждом доме.

– Основная цель рейдовых мероприятий – обучение мерам пожарной безопасности в быту, а также формирование ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Зачастую при проведении рейдов оказывается, что дети находятся одни в квартире, без присмотра взрослых, запертые на ключ снаружи. Это недопустимо!

Добавим, в регионе с начала года зарегистрировано 1187 пожаров в жилом секторе, что составляет 67 процентов от их общего числа. В большинстве случаев причиной становится беспечное отношение людей к огню.

Пресс-служба ДЧС ВКО