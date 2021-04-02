Целебное ремесло Михаила Турова

«Человек с ограниченными возможностями» – едва ли это, пусть и корректное, выражение применимо к Михаилу Турову. Жизнь бывшего корреспондента газеты «Рудный Алтай», несмотря на трудности, наполнена смыслом и желанием делать этот мир прекраснее. Не терять силы духа ему помогает любимое хобби – плетение из бумажной лозы.

Несколько лет назад с ним произошёл несчастный случай, лишивший его возможности самостоятельно передвигаться. Но он не утратил веру в лучшее, открыв для себя творчество как одну из отдушин в жизни и способ самореализации.

Родился Михаил Туров в 1950 году в Кемерово. После «восьмилетки» поступил в энергостроительный техникум, а на третьем курсе перевёлся на вечернее отделение и начал работать электрослесарем на ГЭС в Красноярском крае. Но доучиваться ему пришлось после службы в армии.

– Меня с детства манила профессия журналиста, – рассказывает Михаил Николаевич. – Помню, как радовался первой своей заметке, опубликованной в школьные годы в районке. Готов был скупить весь тираж и всем раздать, ведь там под маленькой заметкой стояла моя фамилия!

В армии стал писать в печатное издание Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск», там же и окончил школу военных корреспондентов. Получив после окончания техникума диплом техника-электрика, он поехал «за туманом и за запахом тайги» в северный город Сургут. Молодому специалисту предложили работу энергетика. Там же он женился, у супругов родился старший сын.

Спустя шесть лет судьба отправила Михаила в Казахстан, в село Большенарымское, откуда родом была его жена. Здесь и начался журналистский путь Турова.

Проходя по селу, он увидел вывеску: «Редакция районной газеты «Знамя труда» – «Еңбек туы». Зашёл в надежде получить хоть какую-то работу. К нему отнеслись настороженно: откуда? кто таков? Тогда-то и пригодились «корочки» военкора, полученные в окружной Дальневосточной газете. Приняли с испытательным сроком, поручив ему написать статью в недельный срок. Зарисовку объёмом на полосу районной газеты Михаил Туров принёс на следующий день. Его сразу оформили постоянным корреспондентом.

Параллельно с журналистской деятельностью он обучался заочно на филфаке в Новокузнецком пединституте.

В 1980 году Михаилу Николаевичу предложили работу на областной студии телевидения, где он проработал редактором пять лет.

– Затем перевёлся на областное радио, которое в те годы находилось в том же здании, что и редакция «Рудного Алтая», – рассказывает он. – И опять же случай (или нет?). Меня пригласили на работу в областную газету. Во внутренней борьбе телевизионщика-радийщика с газетчиком победил последний. Я стал сначала корреспондентом, затем завотделом социальных проблем издания.

В 90-х умерла жена Михаила Николаевича. Чтобы прокормить троих подраставших сыновей, брался за любую работу: в ночь – механиком на воротах АТП, днём – на телеканалах «Калкен ТВ», «Марина», «HBC», в рекламном отделе «Рудного Алтая». Сыновья выросли, все получили высшее образование, создали свои семьи. У Михаила Николаевича четыре внучки, внук и правнук.

Беда, говорят, приходит, когда её не ждёшь. Восемь лет назад после неудачного падения на скользкой дороге получил перелом шейки бедра, что приковало его к инвалидному креслу.

– Напрасно кто-то думает, что после того, как человек становится инвалидом-колясочником, жизнь останавливается. Ничуть! Просто она несколько меняется качественно. Четыре года назад в интернете я познакомился с замечательной женщиной. Теперь мы с Таней, моей женой, не представляем, как раньше жили друг без друга, – делится наш герой.

Три года назад он проходил лечение в реабилитационном центре в посёлке Грехово. В Центре помимо прекрасного персонала, тренажёров, кабинетов физиолечения и прочего есть мастерские, в которых каждый может проявить свои творческие способности. Там он и познакомился с замечательными мастерами Александром Абраменковым и Жанной Жабековой из села Кокпекты – тоже колясочницей. Они-то и увлекли Михаила Николаевича творчеством, познакомив его с секретами плетения из бумажной лозы.

Сейчас он своими руками создаёт красивые, радующие глаз вещи, которые раздаёт знакомым, а также реализует через интернет. Его изделия есть не только у жителей разных уголков нашей области, но и в России, Азербайджане и других странах.

Мастер уверен, что никакие смартфоны, 3D-принтеры и современные роботы не смогут отодвинуть народные промыслы в исторические хроники.

– Что-то делать своими руками – это так замечательно! – уверен он. – Одна работа никогда не бывает похожа на другую, в каждую вкладываешь что-то новое, это, наверное, и называется – душу вложил.

Квартира мастера – всё равно что музей декоративно-прикладного искусства. Повсюду выставлены с любовью изготовленные им корзиночки, вазы, шкатулки, хлебницы, подносы, ключницы и многое другое.

Свои работы Михаил Туров недавно представил в первом республиканском онлайн-фестивале «Народный мастер», организованном Международным институтом счастливой семьи.

– Что дальше? – задумывается наш герой. – Ежедневные тренировки! Очень хочу встать с коляски хоть на одну ногу, посидеть с удочкой на зорьке, сесть за руль машины. Есть новые задумки и по плетению. Если границы откроют, полетим с женой в Санкт-Петербург к младшему сыну и внучке Елизавете. Жизнь продолжается. Она прекрасна, несмотря ни на что, особенно когда тебе 70 лет. Всего лишь 70 лет…

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Михаила Турова