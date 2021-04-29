Cвидетельство научного потенциала

Первые 50 тысяч доз вакцины QazVac поступили в регионы Казахстана, в том числе 4 тысячи доз – в Восточно-Казахстанскую область.

Ожидается, что в мае выпустят ещё 50 тысяч доз, а в будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 тысяч доз в месяц, сообщили в Минздраве РК.

Разработчики отечественного препарата заслуженно принимают поздравления с научным решением проблемы, охватившей весь мир.

«Первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать её доступной всем гражданам. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю учёных и всех специалистов, участвовавших в её разработке», – написал Глава государства Касым—Жомарт Токаев в Twitter.

Не обошли вниманием успех казахстанских учёных и иностранные СМИ. «Казахстан вошёл в число мировых производителей вакцины против COVID-19», – написал EU Reporter, отметив, что в октябре прошлого года Президент Токаев дал поручение по разработке собственной вакцины в стране. Разработка QazVac является убедительным свидетельством научного и промышленного потенциала Казахстана. Помимо Кубы, все другие страны, которые уже разработали свои вакцины против COVID-19, включая США, Великобританию, Китай, Россию и Индию, имеют большую численность населения и более крупную экономику.

«Казахстан начал вакцинацию от коронавирусной инфекции при помощи вакцины собственного производства. Министр здравоохранения страны получил первый компонент вакцины в прямом эфире местного телеканала», – отозвался на событие The Guardian.

«В этот понедельник Казахстан начал массовую вакцинацию населения от COVID-19 препаратом собственного производства QazVac, сообщили власти этой центральноазиатской страны, – пишет швейцарское издание Swissinfo. – По словам властей, доклинические испытания казахстанской вакцины начались в мае 2020 года, через два месяца после вспышки пандемии коронавируса. Последующие тесты, согласно результатам, опубликованным в местных СМИ, показали эффективность 96 % QazVac, вакцины, изготовленной с инактивированным вирусом. Нур-Султан в настоящее время ведёт переговоры с Турцией об упаковке части её вакцин в этой стране, в то время как новый завод строится в Жамбылской области на юго-востоке».

Столь громко заявив о себе, QazVac продолжает проходить все необходимые процедуры. Главное – отчёты по результатам I-II фаз и промежуточный отчёт III фазы клинических исследований вакцины подтверждают её безопасность, отметили в Минздраве РК.

На основании предоставленных отчётов, в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утверждёнными постановлением Правительства РК от 15 декабря 2020 года № 850, вакцина допускается к медицинскому применению. Временное регистрационное удостоверение QazVac было выдано 31 декабря 2020 года.

Третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла отметку в 50 % субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и её завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QazVac. По предварительным данным, её эффективность – выше 90%. Вакцинация рекомендована лицам от 18 лет и старше. Эффективность и безопасность для детей не изучалась.

Стоит отметить, что клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всём мире. Так, исследования «Спутник V» Российская Федерация планирует завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022–2023 годам.

– В связи со сложившейся эпидемической ситуацией решения об ускоренном допуске вакцин от коронавирусной инфекции к медицинскому применению принимаются во многих регуляторных органах мира. Вакцинация всё ещё остаётся самым эффективным способом борьбы с распространением заболевания и надёжным методом формирования коллективного иммунитета. При этом, несмотря на короткие сроки допуска вакцин к применению, их проверка на качество и безопасность проводится тщательно и с соблюдением всех требований, – подчеркнули в Минздраве.

Временная регистрация вакцины может быть приостановлена или отменена в случаях выявления нежелательных реакций, получения данных о неблагоприятном соотношении «польза – риск» или наличия вступившего в силу судебного решения о нарушении исключительных прав третьих лиц на изобретение или полезную модель.

Вакцинация против COVID-19 в Казахстане является добровольной, и вакцинируемый также вправе выбирать вакцину, которой он желает привиться, из тех, которые доступны на момент вакцинации, резюмировали в ведомстве.

Айгуль Биданова