COVID не пройдет!

В ВКО разъяснили, кому и как можно передвигаться через санитарные посты в период карантина.

Вышедшее Постановление заместителя главного госсанврача ВКО №23-1 от 28 октября текущего года внесло определенные изменения в хозяйственную деятельность и жизнь восточноказахстанцев. Большинство из них, в частности водителей грузовых автоперевозок, волновал вопрос передвижения через санитарные посты.

Опасения понятны – бизнес грузоперевозок не выдержит запретов по передвижению через границу области и города Усть-Каменогорска, к тому же многие опасаются «перегибов на местах» со стороны органов власти.

Чтобы внести ясность в ситуацию, в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО разъяснили пункты вышедшего постановления, которые касаются работы водителей, занимающихся грузоперевозкой.

Итак, согласно Постановлению № 23-1:

1. Разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности):

— для автоперевозчиков грузов, транспортных средств, перевозящих вахтовых работников, транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий;

— поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области при представлении подтверждающих документов.

Это свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью.

2. Разрешается передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

3. Лица, не подпадающие под вышеперечисленные категории, могут передвигаться через санпосты ТОЛЬКО при наличии документов, выданных по решению местного исполнительного органа района/города.

Важно помнить, что на территории области не существуют требования нахождения водителя на карантине. Кроме того, нет ни одного факта, когда бы принудительно оставили дальнобойщиков на карантине.

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