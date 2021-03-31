Чья рука сильнее?  

Серебро чемпионата РК завоевала команда пара-армрестлеров из Восточного Казахстана.

Ввиду вспыхнувшей пандемии коронавируса спортсмены на протяжении года были лишены возможности участвовать в соревнованиях. Но, несмотря на значительный перерыв, они смогли показать достойный результат на чемпионате Казахстана по армрестлингу, который проходил в Талгаре Алматинской области. В состязаниях приняли участие 20 членов спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями ВКО.

По словам тренера по армрестлингу КГУ «Восточно-Казахстанская детско-юношеская спортивная школа» Сергея Соколова, число участников чемпионата страны с каждым годом растёт. К примеру, пять лет назад область едва собирала с десяток спортсменов.

– В этот раз регион выставил спортсменов во всех классах пара-армрестлинга, утверждённых WAF (Всемирной федерацией армрестлинга), – с повреждением опорно-двигательного аппарата, с проблемами слуха, зрения и спортсменов с одной рукой. В командном зачёте из 15 команд мы заняли второе место, уступив лишь одно золото команде из Алматинской области, состоящей из более 60 спортсменов. Наши борцы привезли девять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, – комментирует тренер.

В Талгаре мастера спорта международного класса Владимир Уфимцев (Глубоковский район), Зарина Примак (Жарминский район), Руслан Байгукшинов (Уланский район), Зухра Курбанова (г. Семей), супруги Нина и Дмитрий Понамарёвы (г. Курчатов) подтвердили своё лидерство в казахстанском армрестлинге. Заслуженный мастер спорта из ВКО Данияр Тайменов уже несколько лет – номер один в мире!

Кроме того, чемпионом Казахстана впервые стал Шамысхан Масалим, выполнив норматив на звание мастера спорта по армрестлингу. Эталоном спортивного мужества и долголетия в восточноказахстанской команде является Алимухан Танекенов, который на чемпионате Азии в 2019 году выиграл бронзу на своё 70-летие, добавив к своим заслугам звание мастера спорта международного класса.

– Конечно, не у всех наших спортсменов получилось выступить в полную силу – сказалось долгое отсутствие соревновательной практики. Но каждый из них внёс свой вклад в общую копилку сборной ВКО, – резюмирует Сергей Соколов.

Бахыт Сарсембаева