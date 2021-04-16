Чтобы дороги не были полосой препятствий

В текущем году на средний ремонт дорог в Семее выделено 450 млн тенге, предстоит отремонтировать более семи километров.

На выделенные средства средним ремонтом будет охвачено восемь улиц города, в том числе улица Алтайская и отрезок от улицы Морозова до проспекта Шакарима. Подрядчиком, согласно проведённому конкурсу, стало ТОО «Гордорстрой».

Работы по текущему ремонту дорог начались 9 апреля. На сегодняшний день проводится фрезерование улиц с неудовлетворительным состоянием покрытия, среди них улицы Чехова, Щорса и Аймауытова. Здесь работает подрядчик ТОО «Тазалык».

– В первую очередь приоритет отдаётся текущему ремонту там, где есть транспортное сообщение, потом уже будем переходить параллельно на второстепенные улицы, – говорит заместитель руководителя отдела ПТиАД Нурлан Сергазинов. – В текущем ремонте задействованы две бригады. Охватывается левый и правый берег. Календарные графики утверждены, будем планировать выполнение ремонта в обговоренные сроки. В дальнейшем, если будет выделено дополнительное финансирование, планируем ещё другие работы, причём не только на улицах с автосообщением, но и на второстепенных. Сейчас наиболее актуальным остаётся ремонт на проспекте Ауэзова и других улицах, где наблюдается неудовлетворительное состояние дорожного полотна.

На каждой улице работает соответствующая спецтехника. Задействованы порядка 5–6 катков, асфальтоукладчики, дорожные фрезерные установки и штат дорожных рабочих.

Что касается многострадальной улицы Дулатова, здесь, ответственность за неутешительное состояние дорожного покрытия берёт на себя подрядчик, выполнявший работы по проведению водопровода. В настоящее время вопрос остаётся открытым.

Так или иначе, как отмечают в отделе транспорта, за выполнением работ тщательно следят специалисты лаборатории, которые выезжают на объект до его принятия, чтобы испытать качество проделанных работ.

– У всех предприятий, задействованных в ремонтных работах, есть аттестованные лаборатории по качеству выпуска асфальтобетонной смеси и укладке. Заключены договоры с республиканским государственным предприятием по испытанию асфальтобетонной смеси. По окончании работ специалисты лаборатории выезжают, берут пробы, осуществляют анализ. Если есть вопросы по качеству смеси или укладки, это доводится до сведения подрядчика, который за свой счёт устраняет недоделки. Затем лабораторный анализ проводится вновь, и лишь после этого решается вопрос о принятии объекта, – заключил Нурлан Сергазинов.

Флора Левина

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Семей