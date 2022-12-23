Военная служба

Чтобы было легко на учениях

23.12.2022
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В Аягозском гарнизоне проходят индивидуальные занятия по боевой подготовке.

В воинских частях Аягозского гарнизона регионального командования «Шығыс», в соответствии с планом боевой подготовки, стартовали индивидуальные занятия по специальности с военнослужащими всех категорий.

Как пояснили в пресс-службе Аягозского гарнизона, боевая подготовка – это организованный процесс воинского обучения, цель которого – предоставить войскам возможность максимально и эффективно использовать совокупность всех сведений, приёмов и навыков, необходимых Вооружённым силам для несения боевой службы в военное время.

Занятия организуются на основе требований общевоинских уставов Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, приказов министра обороны и первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан, организационных указаний, программ боевой подготовки, сборников нормативов, а также других документов, определяющих задачи по боевой подготовке и требования к ней.

Тематика тактической и тактико-специальной подготовки определяется с учётом темы предстоящих учений, проводимых по планам старших командиров.

Так, личный состав воинских частей гарнизона был разделён по специальностям на несколько групп. Назначены классные руководители из числа опытных офицеров и сержантов.

В целом, как рассказали командиры, основной целью проведения индивидуальных подготовительных занятий является повышение уровня боевой готовности и качества знаний военнослужащих по специальностям. Также необходимо изучить обязанности личного состава в соответствии с его должностью, возможности личного оружия и военной техники, порядок их использования.

– Для качественного проведения занятий для личного состава мы разделили бойцов на группы по их воинским специализациям, – проинформировал заместитель командира танковой воинской части по боевой подготовке майор Саги Батырханов. – Весь личный состав воинской части принимает участие в занятиях. Уверен, что это поможет продемонстрировать хорошие результаты на предстоящих учениях.

Офицер также отметил, что индивидуальные подготовительные занятия будут продолжаться до начала января следующего года.

Ерик Абитов

Аягозский район

 

23.12.2022
692

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