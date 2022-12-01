Чтобы были малыши – крепыши

В Восточном Казахстане за девять месяцев 2022 года медицинские услуги детям оказаны на 11,3 млрд тенге.

Внедрение системы ОСМС позволило направить больше средств на профилактику и лечение детского здоровья. Расходы системы здравоохранения на одного ребёнка выросли на 22 процента.

В областном филиале Фонда социального медицинского страхования отчитались, сколько средств было направлено на оплату медпомощи детям.

Директор ФСМС ВКО Нурлан Кидирбаев напомнил, что дети в Казахстане застрахованы в системе ОСМС автоматически – с момента получения ИИН до достижения совершеннолетия за ребёнка взносы платит государство. Это позволяет им получать медпомощь не только по ГОБМП, но и входящую в пакет обязательного социального медицинского страхования.

По словам представителя Фонда, численность прикреплённого к поликлиникам детского населения ежегодно растёт. Сейчас в регионе проживают 367 656 детей.

Основную долю расходов составляет амбулаторно-поликлиническая помощь, за девять месяцев текущего года она оказана на 6,6 млрд тенге. В круглосуточных стационарах за этот период пролечены дети по более 100 тысячам случаям госпитализации на сумму около 4,2 млрд тенге, в дневных стационарах – по 1 640 случаям на сумму около 110 млн тенге. На оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям по итогам этого периода года направлено порядка 20 млн тенге.

– Внедрение системы ОСМС позволило развивать такое важное направление как медицинская реабилитация. Детей по показаниям направляют на восстановительное лечение бесплатно. За указанный период около двух тысяч случаев прохождения детьми реабилитации в условиях круглосуточного и дневного стационаров профинансировано на более чем 292 млн тенге, – отметил Нурлан Кидирбаев.

Важное значение имеет профилактика заболеваний. За указанный период 1,1 млрд тенге направлено за услуги школьной медицины.

– Как известно, система ОСМС позволяет оказывать бесплатную стоматологическую помощь социально уязвимым категориям населения. Анализ показывает, что основными потребителями стоматологической помощи по ОСМС являются дети. За девять месяцев 2022 года оказано уже около 573 тысячи услуг стоматологии на сумму 1,5 млрд тенге, – привёл данные директор филиала Фонда.

Он также напомнил, что по всем вопросам, касающимся оказания медицинских услуг в рамках ОСМС, можно обратиться в службы поддержки пациента, которые есть в каждой поликлинике. Если помочь на месте не смогли, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также выяснить его в системе медицинского страхования и узнать о произведённых платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета