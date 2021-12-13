Читаем с интересом

Команда школьников ВКО заняла первое место на республиканском детском читательском конкурсе «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?».

Конкурс проводился на знание содержания книг, вошедших в перечень рекомендованных для чтения Министерством образования и науки Республики Казахстан. Он включал в себя четыре тура: районный, областной, зональный и республиканский. В последнем этапе между собой соревновались пять команд-победителей зонального тура.

– Основной целью конкурса является повышение интереса к чтению книг, увлечению детей историей, географией, астрономией и различными науками, модернизация сознания школьников посредством принципов программы «Рухани жаңғыру», – отмечают организаторы.

В республиканском конкурсе приняли участие более 3 600 школ и свыше 37 тысяч учащихся 5-7 классов из 17 регионов. Во всех областях школьники ознакомились с книгами, которые повествуют о государственных символах, культуре, национальных традициях и обычаях, исторических памятниках и сакральных местах Казахстана.

Активно подключились к читательскому состязанию школьники Восточного Казахстана. В первом туре участвовали 2664 учащихся школ области, из них 78 приняли участие в областном этапе. В заключительном туре конкурса честь региона защищали пять учащихся.

В состав команды ВКО вошли учащийся пятого класса Тургусунской средней школы района Алтай Илья Альтмаэр, учащаяся седьмого класса средней школы № 5 Аягозского района Жанель Токанова, учащаяся шестого класса средней школы имени Ж. Жабаева Аягозского района Балым Сайлаубаева, учащийся седьмого класса Шиликтинской средней школы Зайсанского района Ернур Кайырбек, учащаяся седьмого класса Солоновской средней школы Катон-Карагайского района Елдана Райымбекова.

Ребята состязались с командами из Нур-Султана, Карагандинской, Кызылординской и Актюбинской областей и в результате заняли первое место.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»