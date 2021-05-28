Чистота и комфорт

В Аягозе появится новое место для отдыха и детская игровая площадка.

Посредством социальных сетей жители улиц Желтоксан и Габбасова обратились к акиму Аягозского района Сеилбеку Искакову с интересующими их вопросами. Во время личной встречи с гражданами глава района дал разъяснение по поводу уборки улиц и призвал их заключить договор с мусоровывозящими организациями.

– В этом году на этих улицах будут осуществлены работы по установке освещения и проведению водопровода, – сообщил Сеилбек Искаков.

Кроме того, он предложил построить детскую игровую площадку на специально отведённом месте по улице Желтоксан и зону отдыха по улице А. Танирбергена. Местные жители поддержали эту идею.

Гульжан Естаева

Фото акимата Аягозского района

Аягозский район