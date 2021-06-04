Чистая вода и ровные дороги

В селе Тарбагатай всего 12 улиц. При спонсорской поддержке местного предпринимателя Асета Аралханова начата отсыпка дороги песком на самых крупных из них – Центральной и Тәуелсіздік.

По словам акима Тарбагатайского сельского округа Ербола Ережепова, в этом году к каждому дому будет подведён водопровод, а также выровнены дороги.

– На некоторых улицах сейчас занимаются подведением воды, поэтому пока там дорожные работы не проводим. Через месяц выполним грейдирование дорог, – сказал Ербол Ережепов. – У нас были проблемы с питьевой водой, из-за чего пробурили скважину за пределами села. Вода оказалась чистой. Сейчас проводим водопровод в дома. Жители 25 домов уже смогли воспользоваться этой возможностью.

В свою очередь, Асет Аралханов на безвозмездной основе доставляет на грузовой машине песок для выравнивания дорог на двух улицах села. Дорожные работы выполняют сами жители – специалисты сельской администрации, ветеринары, работники школ.

Нужно сказать, что земляки выражают свою искреннюю благодарность Асету Аралханову. Ежегодно ещё до начала зимы он доставляет жителям села уголь. Кроме того, бесплатно привозил уголь в местную мечеть, которую ввели в эксплуатацию два года назад.

– В этом году планируем провести ряд мероприятий. Хотим присвоить центральной улице имя нашего земляка, известного певца и композитора Турсынгазы Рахима, – поделился планами Ербол Ережепов. – В составе сельского округа находится село Малтугель. В нём два года назад не достроили водопровод. Нужно поставить точку в этом деле.

Отметим, село Тарбагатай – один из двух крупных населённых пунктов Аягозского района. На сегодняшний день здесь проживают 1730 человек.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район