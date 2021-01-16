Чемпионское противостояние

В очередном туре ProLigasy команда «Торпедо» встретилась с четырёхкратными чемпионами страны.

Подопечные Олега Болякина дважды (с минимальным отрывом в одну шайбу) переиграли «Бейбарыс». До этих игр команда из Атырау продемонстрировала серию из восьми побед.

Первый матч гости начали осторожно, отчасти поэтому в начале первого периода игроки «Торпедо» не хотели делиться шайбой и после массированной атаки открыли счёт. Голкипер «Бейбарыса» Богдан Белоконский держался очень достойно, но Матвей Тымченко, получив быстрый пас из-за ворот, забросил в неприкрытый вратарём угол. Под конец первой трети гости собрались и регулярно стали наведываться в зону «Торпедо». Шансы изменить счёт на табло были сначала у Алексея Закарлюкина, про которого забыли усть-каменогорские защитники, и он в одиночестве ждал на пятаке хозяев, а после, уже в зеркальной ситуации, – у Валерия Гурина, но в обоих моментах голкиперы команд не дали себя переиграть.

На старте второго периода результативно воспользовались несколькими ошибками «Бейбарыса» Александр Шин и Кирилл Савицкий – шайбу на свой счёт записал последний. Вообще, середина матча была активнее, опасные моменты возникали у ворот обеих команд, но защита демонстрировала мастерство. Были и словесные перепалки между игроками, и много силовых приёмов, но до серьёзных столкновений не дошло.

Заключительный период, вопреки ожиданиям, не был вялым, гости регулярно атаковали (голкипер «Торпедо» был надёжен, как скала), устькаменогорцы держали оборону и не пренебрегали атаками. «Бейбарыс» всё же смог найти брешь в защите, и Артем и Александр Ананичевы размочили счёт. Подопечные Олега Болякина явно хотели увеличить разрыв, а гости – сократить, но, несмотря на регулярные штрафы (часть периода команда из Атырау провела втроём против пяти), гол братьев был последним в первой игре – 2:1 и победа за «Торпедо».

Второй матч был не таким активным и результативным – всего одна шайба на две команды. Отчасти тут виноваты хозяева поля, точнее, отсутствие реализации численного преимущества.

Конечно, подопечные Олега Болякина пытались взять инициативу в свои руки и навязать свою игру гостям. Середина первого периода ознаменовалась нелицеприятным моментом – защитник «Бейбарыса» Алексей Ишмаметьев зацепил Валерия Гурина и сразу же грубо атаковал нападающего «Торпедо» в лицо. Форвард остался лежать на льду, но его обидчик быстро составил ему компанию и прилёг рядом – его настигло возмездие в виде кулаков Стаса Петросяна.

Первый (и последний) гол был забит во втором периоде после быстрого паса от Александра Шина Ивану Кучину, который подкинул шайбу Александру Архипову – последний красивым щелчком прошил ворота гостей.

Заключительную треть команда «Торпедо» в основном провела в обороне. Был отличный шанс увеличить разрыв у уже отличившегося Стаса Петросяна, но защита от шайбы у «Бейбарыса» была лучше, чем от ударов в лицо.

Несомненно, звание лучшего игрока матча следует отдать голкиперу «Торпедо» Максиму Сидорову – он отыграл весь матч и отразил все 37 бросков в створ, оформив третий сухой матч в сезоне.

– Игры получились очень напряжёнными. Много столкновений и голевых моментов, напоминая матчи плей-офф. Играли против лидера, команды высокого уровня, в которой много мастеровитых хоккеистов. Мы дали бой «Торпедо». Где-то нам не повезло: создали много моментов, но не смогли забить, – отметил главный тренер ХК «Бейбарыс» Артём Аргоков. – Богдан Белоконский защищал ворота в обоих матчах, и хотя он долгое время не играл, голкипер выручал команду во многих моментах.

«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны с 79 очками в 32 играх. Разрыв со вторым местом (на нём расположился «Номад») составляет 10 очков.

– Хорошие матчи, в которых чувствовался накал. Такие игры нужны, ведь скоро плей-офф. Все ребята старались, хорошо сыграли вратари. По самоотдаче нет никаких претензий, – поделился старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»