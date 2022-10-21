Молодежная политика

Чек-лист для активистов

21.10.2022
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Как повысить эффективность деятельности молодёжных ресурсных центров, обсудили в Восточно-Казахстанской области.

Бесспорно, одним из стратегических ресурсов нашего государства является подрастающее поколение, поэтому развитию молодёжного сектора уделяется особое внимание. В прошлом году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить такое понятие, как индекс развития молодёжи. Если говорить кратко, то это комплексный показатель эффективности работы местных исполнительных органов в части реализации государственной молодёжной политики, который позволяет осуществлять рейтинговую оценку их деятельности по семи основным направлениям. В их числе – образование, здоровье и благополучие, трудоустройство, политическое и гражданское участие, досуг, безопасность.

Основополагающая роль в содействии социальному и личностному росту молодого поколения играют молодёжные ресурсные центры. Чтобы работа давала результаты, самим организациям необходимо не отставать от тенденций современного мира. Так, в Восточно-Казахстанской области прошёл семинар-тренинг «Повышение эффективности деятельности молодёжных ресурсных центров: стандарт и система оценки деятельности».

Мероприятие открыл Совет директоров молодёжных ресурсных центров, на котором обсудили актуальные вопросы и определили векторы дальнейшего развития в сфере молодёжной политики. Один из них – трудоустройство молодёжи из категории NEET.

Затем в течение двух дней с руководителями и специалистами молодёжных ресурсных центров городов и районов области теоретическими и практическими знаниями поделились тренер Сообщества молодёжных работников, Национального пула тренеров, эксперт по разработке онлайн-версий обучающихся курсов для молодёжи Сабыржан Кеншилик, а также тренер и эксперт публичных выступлений, ToPFacilitar, мастер-практик техники эмоциональной свободы, внештатный тренер Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Толкын Аманбек.

– В прошлом году мы уже проводили подобный семинар-тренинг, – поделился исполняющий обязанности директора Молодёжного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области Данияр Жунусов. – Это даёт колоссальный результат, происходит перезагрузка деятельности молодёжных ресурсных центров, вырабатываются новые подходы для решения проблемных вопросов.

На диалоговой площадке обсудили эффективные виды и методы работы с молодёжью, которые в последующем планируется применить на практике в молодёжных центрах городов и районов. Также семинар-тренинг включал в себя обучение ораторскому мастерству. В завершение мероприятия участникам вручили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

– Безусловно, подобные мероприятия нужны и важны для обмена опытом, – подчеркнула директор Молодёжного ресурсного центра Шемонаихинского района Юлия Морозова. – Современная молодёжь требует новых методов работы, инноваций. Поэтому, считаю, нужно собираться регулярно, это поможет нам ввести эффективные методы и способы работы с молодым поколением на местах.

Татьяна Кравченко

21.10.2022
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