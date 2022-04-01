Быль о потерянном времени

Одни из них не хотят учиться и работать, предпочитая праздный образ жизни, другие воспитывают маленьких детей, находясь в декретном отпуске, третьи просто не могут найти подходящую работу, четвёртым дорогу к знаниям и профессии закрыли родители, заставляя работать на собственное хозяйство… Их много среди нас – молодых людей категории NEET.

Это бич не только казахстанского общества, но и всего мира. Однако не всё потеряно для этих ребят и общества, необходимо только находить точки соприкосновения и возвращать их в созидательное русло. В Восточном Казахстане такая комплексная работа ведётся уже не первый год.

Во второй половине 2021 года в области численность молодёжи данной категории удалось снизить до 5,8 процента. И всё же каждый из молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет нуждается в работе и социализации. Да и обществу необходимо, чтобы каждый его гражданин внёс свою лепту в развитие государства.

Как же вовлечь NEET-молодёжь в социум, дать им возможность трудиться и приносить пользу? Ответы на эти вопросы искали участники диалоговой площадки «О мерах по снижению численности молодёжи категории NEET», организованной по инициативе Восточно-Казахстанского областного филиала Ассоциации детских и молодёжных организаций в Семее.

Острые сигналы

Как отметила директор филиала Эльзира Жунусова, в категорию NEET входят самые разные группы молодых людей. С одной стороны, это выходцы из малообеспеченных семей, сельская молодёжь, фрилансеры, иждивенцы, молодые матери, находящиеся в декретном отпуске. С другой – разнообразные маргинальные элементы.

По её словам, организация уже третий год работает с представителями категории NEET, привлекая к тесному сотрудничеству молодёжные ресурсные центры городов и районов ВКО, НПО, центры занятости, филиалы Палаты предпринимателей «Атамекен», отряды «Жасыл Ел». Благодаря общим усилиям в Восточном Казахстане удалось создать собственную базу данных, куда вошли 2 175 молодых людей, которых по той или иной причине можно отнести к категории NEET.

За время реализации проекта специалисты АМИДО совместно с Независимым социологическим центром Семея регулярно проводят опросы среди молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет, выявляя её проблемы, собирая предложения. Одно из основных направлений опроса – определение причин безработицы в молодёжной среде. Их несколько, и некоторые из них сама молодёжь и даже общественные организации решить пока не в силах. Тут нужна помощь на законодательном уровне, а также соответствующих министерств и ведомств.

– В течение нескольких лет мы ведём тщательный мониторинг рынка труда, чтобы оказать помощь в трудоустройстве наших выпускников. Так, изучив все предложения по трудоустройству в 2021 году, мы насчитали лишь 72 объявления, где работодатель готов был взять на работу молодого человека без опыта работы. Вот где кроется камень преткновения – опыт работы не менее одного года, а то и трёх и даже пяти лет по специальности. Спрашивается: где выпускник вуза или колледжа наберётся этого опыта? Решить этот вопрос, скорее всего, можно, если пересмотреть квалификационные требования к соискателям. Кроме того, возможно, стоит вернуть практику прошлых лет, когда учёба в вузе засчитывалась как трудовой опыт работы, – внесла свои предложения руководитель отдела мониторинга выпускников Университета Алихана Букейханова Гульжан Алтынбекова.

Другую причину высоких показателей безработицы назвали сами молодые люди: это низкий уровень заработной платы для молодых специалистов. По крайней мере, именно так считает 46,2 процента опрошенных жителей Усть-Каменогорска и 25 процентов молодых семейчан.

Есть проблема и скрытой безработицы. Немало молодых людей в ВКО, работая в крестьянских хозяйствах или на производстве, получают заработок в конвертах. При этом официально они нигде не числятся. Тут уж приходится убеждать работодателей в необходимости узаконить их трудовые отношения с наёмными работниками, чтобы те имели пенсионные отчисления и медицинскую страховку, а государство – налоговые отчисления в бюджет.

Все за одного

То, что молодые люди часто остаются один на один с проблемой поиска работы или получения профессии, результат слабой информированности. Над исправлением этой ситуации и работают АМИДО и молодёжные ресурсные центры региона. Для безработной молодёжи они организуют диалоговые площадки с привлечением специалистов по трудоустройству и переобучению, открывают в городах и районах специальные консультационные центры, где рассказывают о различных государственных программах, которые помогают казахстанцам трудоустроиться, получить востребованную на рынке труда профессию или открыть собственное дело.

Одним из самых эффективных инструментов поддержки со стороны государства стала программа «Молодёжная практика» для выпускников колледжей и вузов в возрасте до 29 лет. Осваивая свою первую работу, они в течение шести месяцев набираются опыта, получая заработную плату в размере 30 МРП (91 890 тенге). Как сообщил специалист отдела трудоустройства Центра занятости населения акимата Семея Нурлан Майканов, в 2021 году молодёжную практику только в Семее прошли 374 выпускника.

– На молодёжную практику мы чаще всего отправляем юристов, медсестёр, фельдшеров, учителей и других. Причём заявку на приём молодого специалиста могут подавать как государственные, так и частные организации и предприятия, – отметил он.

Кроме того, есть и другие программы, направленные на поддержку занятости среди молодёжи. Например, проект «Моё первое рабочее место» для выпускников учебных заведений. Срок трудоустройства составляет 18 месяцев, а размер субсидии заработной платы, выплачиваемой молодому специалисту, составляет 30 МРП. После завершения проекта работодатель обязан трудоустроить специалиста на постоянное рабочее место на срок не менее года. При этом на одном предприятии можно создавать не одно, а несколько первых рабочих мест, главное, чтобы их количество не превышало порога в 20 процентов от общего числа наёмных работников.

Взаимовыгодный контракт

Ещё одно новое направление в государственных программах по содействию занятости молодёжи – это проект «Контракт поколений». В его рамках создаётся специальное рабочее место, которое в ближайшем будущем будет передано от действующего работника предпенсионного возраста к новичку. То есть опытный коллега за полгода поможет молодому специалисту освоиться на рабочем месте, научит вести документацию, объяснит круг обязанностей, покажет, как и что нужно выполнять. Да и вообще, введёт в коллектив, станет настоящим наставником. Позже, когда опытный сотрудник уйдет на заслуженный отдых, его молодой подопечный без всякого страха, спокойно и уверенно продолжит выполнять его функции на производстве. Оплата труда – 30 МРП и количество подобных рабочих мест в коллективе также не должно превышать 20 процентов от общего числа.

Молодые специалисты могут выехать в сельскую местность по программе «С дипломом в село». Для них государство предусматривает единовременное подъёмное пособие в размере 100 МРП, выдачу бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 процента, до 1 500 МРП. При этом достаточно привлекателен и тот факт, что специалисты, работающие в селе, получают 25-процентную надбавку к тарифным ставкам, действующим в городе.

Есть возможность начать собственное дело, используя государственные инструменты, предназначенные для поддержки предпринимательских инициатив. Это и программа «Дорожная карта бизнеса», и «Бастау Бизнес», по которым можно обучиться на курсах предпринимательства, получить малый грант или взять льготный кредит для открытия собственного дела. Как сообщил специалист филиала города Семея Палаты предпринимателей ВКО Рахмет Адамбаев, уже в ближайшие дни стартуют первые в текущем году курсы «Бастау Бизнес», после окончания которых некоторые категории слушателей могут претендовать на получение гранта в размере 400 МРП (1 225 200 тенге) для реализации своего стартап-проекта.

Тонкая настройка

Как видим, возможностей для поиска работы у молодых людей в ВКО более чем достаточно, и помощь им оказывается повсеместно. Так почему же количество безработной молодёжи не уменьшается?

По мнению психолога ОФ «Центр семьи» Николая Лылыка, причины нежелания молодых людей реализовать свой трудовой потенциал надо искать… в семье.

– Сегодня мы наблюдаем как никогда открытый доступ к различного рода информации. Есть тысячи возможностей пройти обучающие курсы, вебинары, послушать коучеров, освоить новые, востребованные на рынке труда профессии. И всё это в режиме онлайн. Молодёжь может применить свои творческие способности в самых разных сферах. Но все творческие порывы детей, как правило, на корню пресекают их же родители, которые ставят перед ними задачу: ты, в первую очередь, должен обеспечить себя и свою будущую семью, обустроить дом, быт, творчеством же много не заработаешь. А ведь в детстве и отрочестве эти же самые родители поощряли занятия ребёнка в кружках и секциях. И, как оказалось, этот опыт их детям не пригодится. Как правило, страх взросления возникает не у подростков, а у их родителей, отсюда и многие беды современной молодёжи, – поделился своими наблюдениями специалист.

По его словам, к ним в общественный фонд пришла устраиваться по молодёжной практике девушка, которая год назад получила диплом. Когда её спросили, почему ты целый год не искала работу, она без обиняков ответила: родители сказали посидеть дома, подождать.

– Чего ждать? Что работа сама найдётся? Эти простые вопросы даже не возникали в её голове. Все это от привычки подчиняться и неумении вырабатывать собственное мнение. Кстати, трудовых навыков, как таковых, мы тоже не увидели: девушка вообще не знала, что такое трудиться и зачем это всё нужно, – отметил Николай Лылык.

С мнением, что выбором будущей профессии, в основном, занимаются родители, а не сам абитуриент, было согласно большинство участников диалоговой площадки. А это представители колледжей и вузов, которые непосредственно отвечают за профориентационную работу и трудоустройство выпускников.

– По моим наблюдениям, из 25 человек, которые приходят учиться в колледж, осознанный выбор профессии сделали самостоятельно не более 4-5 человек. Остальных либо привели родители, либо они поступили учиться вместе с другом (подругой), либо есть грант на бесплатное профобучение или другие причины. Иными словами, по окончании колледжа по профессии будут работать именно те пятеро, кто этого, действительно, желал. Остальные найдут свою дорогу, но гораздо позже, потеряв драгоценное время, – считает педагог-психолог колледжа радиотехники и связи Семея Надежда Карпачева.

Участники диалога предложили усилить профриентационную работу среди учащихся 7-8 классов.

Кстати, в колледжах ВКО уже есть специалисты, которые целенаправленно занимаются вопросами профориентации. Однако будет ещё лучше, если подобные специалисты появятся в каждой школе. У них будет достаточно времени и возможностей выявить способности каждого ученика старших классов, заранее определив круг профессий и специальностей, где он может реализовать свой потенциал не только с успехом, но и с горячим желанием его добиться.

Екатерина Гуляева

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