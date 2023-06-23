Будни криминалиста

23 июня в Казахстане традиционно отметят День полиции.

Полицейские ежедневно несут свою службу на посту охраны правопорядка, и в их работе, несомненно, есть место и героизму. Нередко, ради безопасности граждан, рискуют своим здоровьем и жизнью. И в каком бы отделе они не служили, всегда выполняют работу с большой ответственностью и искренним энтузиазмом.

Майор полиции Беркан Ескужанов – специалист, знающий своё дело на «отлично». Он занимает должность криминалиста в оперативно-криминалистическом Управлении департамента полиции ВКО.

Беркан Ескужанов родом из Курчумского района, где вырос и окончил школу. В 2009 году стал выпускником Восточно-Казахстанского регионального университета по специальности «юриспруденция». В детстве, как и многие мальчики, мечтал стать военным лётчиком. Даже после окончания школы собирал документы для поступления в Актюбинское высшее военное авиационное училище имени Талгата Бегельдинова. Но родители не поддержали в этом сына.

Однако в 2007 году на плечах юноши, желавшего осуществить свою детскую мечту, всё же оказались погоны… полицейского. Он начал службу в ОВД Уланского района.

С годами у Беркана Ескужанова появился интерес к огнестрельному оружию. Особенно отождествлению выстрелянных пуль и гильз из конкретного экземпляра. Именно поэтому выбор дальнейшей специализации пал на криминалистику.

Отсчёт его деятельности в качестве криминалиста начался в 2012 году, когда Беркана Ескужанова назначили на эту должность в УП Усть-Каменогорска.

Параллельно со службой на базе Карагандинской академии МВД РК он проходил краткосрочные курсы обучения и получил допуски для производства дактилоскопических, трасологических, баллистических видов исследований и исследования холодного оружия.

В 2021 году назначен на должность криминалиста оперативно-криминалистического управления областного департамента полиции.

Рассказывая о своей профессии, Беркан Ескужанов поясняет, что работа криминалиста заключается в обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств на месте происшествия, производстве исследований по ним.

– Самый первый вызов я запомнил очень хорошо, – делится воспоминаниями майор полиции. – Была кража из автомобиля зимой, в 32-градусный мороз. Технические средства выходили из строя, аккумуляторные батареи фотоаппаратов садились моментально, скотч-лента теряла липкие свойства и не получалось копировать обнаруженные следы на бумагу. И ещё вызовы сыпались один за другим.

Но какие бы сложности не сопровождали рабочий процесс, преступления всё же раскрывались. Практический опыт он получал именно в такие моменты. И во многом, по его словам, благодаря коллегам. Ведь именно их драгоценные советы помогали даже, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. Особенно благодарен за это своему наставнику, ныне пенсионеру МВД Маралбеку Нурсадыкову.

В основном Беркан Ескужанов работает по «огнестрельному оружию». Занимается формированием государственной пулегильзотеки, производством баллистических исследований, а также участвует в осмотрах мест происшествий по тяжким и особо тяжким преступлениям.

– С каждым исследованием оружия узнаёшь что-то новое – историю создания, принципы действия и другие характеристики, – рассуждает он. – Был один интересный экземпляр XIX века. Это гладкоствольное, двуствольное, шомпольное (дульнозарядное), курковое, охотничье ружьё 13-го калибра, образца 1889 года, мастера Н. Куракова. В 2021 году его добровольно сдали в отдел полиции города Риддера. Раритет хорошо сохранился и, как выяснилось, даже пригоден к производству выстрелов.

Завершая свой рассказ о буднях криминалистики, майор полиции поздравил своих коллег с профессиональным праздником и пожелал лёгкости в выполнении поставленных задач, оптимизма, выдержки, поддержки и понимания близких людей.

Ерик Абитов

Фото из личного архива Беркана Ескужанова