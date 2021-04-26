Бренд из глубинки

Молочная продукция из села Тоскаин Курчумского района всегда славилась своим качеством, являясь в регионе своеобразным брендом.

На личных подворьях села Тоскаин содержится много дойных коров. Из надоенного молока делают сливочное масло, сметану, творог и курт. Всё это, несмотря на отдалённость местности, находит покупателей, тем самым пополняя семейные бюджеты.

«Молочка» для этого далёкого таёжного уголка является проверенным временем местным брендом с признанным качеством. Такой исторический факт: в прежние годы упакованное в коробки сливочное масло из Тоскаина доходило до Европы. Парни, проходившие срочную службу в Германии, с удивлением узнавали коробки, привезённые из их родного села. Об этом рассказал ветеран села Карлкан Беткенбаев. Поэтому это направление имеет для сельского округа хорошие перспективы.

Карлкан Мукатаевич прошёл большой жизненный путь. Как и все его сверстники, трудиться начал в колхозе ещё мальцом. После окончания седьмого класса в сельской школе пошёл в табунщики. Потом трудился на разных должностях, в том числе заместителем директора совхоза. Пенсионный возраст встретил, когда на дворе были непростые годы. Пришлось, чтобы помочь детям, косить вручную сено, работать вилами, лопатой. В общем, заниматься тяжёлым крестьянским трудом.

В настоящее время этот человек является главой крестьянского хозяйства, щедро делится опытом с молодыми. И твердо верит, что сёла глубинки можно и нужно возродить. Для этого есть неиспользованный потенциал. Только нужно разглядеть его и суметь включить в дело. Бренд глубинки – натуральная, качественная сельхозпродукция, которая востребована во все времена.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район