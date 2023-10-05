Большой праздник для самых маленьких

В теннисном центре SMASH прошёл день открытых дверей для самых маленьких. Воспитанники детских садов не только учились играть в теннис, но и получили в подарок спортивный инвентарь.

Мероприятия в таком формате давно полюбились мальчикам и девочкам, и они с нетерпением ждут каждой встречи на кортах, чтобы ещё ближе познакомиться с этим замечательным видом спорта. Организаторы устраивают для ребятишек подвижные игры и эстафеты.

На этот раз участие в мероприятии приняли воспитанники одиннадцати детских садов областного центра. Все эти дошкольные учреждения участвуют в программе Федерации тенниса Республики Казахстан «Теннис до 10». На сегодняшний день в центре SMASH по ней занимаются порядка 250 юных теннисистов.

– Каждый год мы приглашаем воспитанников детских садов, чтобы показать наш центр, познакомить с теннисом через элементы игры, упражнения с мячом и ракеткой, – рассказал координатор программы по Усть-Каменогорску Евгений Нефёдов. – Мы надеемся, что ребята придут заниматься в теннисный центр и в будущем станут настоящими чемпионами. Уже есть спортсмены, которые попали в профессиональный спорт через программу и представляют наш город на соревнованиях различного масштаба.

Помимо новых навыков и заряда хорошего настроения, которые получили участники, дошкольным учреждениям подарили спортивное оборудование. Теперь ребята смогут заниматься теннисом в детских садах под руководством педагогов-инструкторов, которые прошли курсы повышения квалификации. В конце учебного года юные теннисисты вновь встретятся на кортах и покажут, чему научились. Во время летних каникул планируется приглашать ребят, которые останутся в городе, заниматься теннисом.

Традиционно спонсором мероприятия выступил «Казцинк».

– Мы привыкли ассоциировать теннис с уже состоявшимися игроками, такими как мировая звезда Новак Джокович или казахстанские звёзды, которые сейчас участвуют в ATP, но это уже верхушка, – отметил исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Какими они начинали – это как раз те дети, которые сегодня были на мероприятии. Воспитанники детских садов посмотрели, что такое теннис. Кто знает, может в будущем некоторые из них зажгут звёздное небо теннисистов Казахстана.

Ребятишкам такой формат игр полюбился. Это было заметно по их весёлым глазам и звонкому смеху.

– Мы уже не первый год участвуем в таких мероприятиях, – поделилась инструктор по физической культуре детского сада-яслей № 7 «Радуга» Татьяна Диденко. – Дети всегда с нетерпением ждут выезда в теннисный центр, потому что для них это праздник. Они знают, что здесь будет весело, с ними будут играть, да ещё и подарки вручат. Спасибо за поддержку, мотивацию и эмоции.

Татьяна Кравченко