В Семее наградили участников интернет-олимпиады среди студентов высших учебных заведений стран СНГ.

Ребята проверили себя на знание избирательной системы не только Казахстана, но и других стран мира. В олимпиаде приняли участие студенты множества стран СНГ. Казахстан на столь масштабном конкурсе представляли студенты из Семея. Свои знания показали учащиеся медицинского университета и университета имени Шакарима.

– Впервые студенты из Семея оказались победителями интернет-олимпиады стран СНГ. Мы сегодня от имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ и председателя Центральной избирательной комиссии вручаем первые 10 сертификатов. Эти студенты в год юбилея Абая достойно представили наш город на мировой арене. Они уже сегодня знают, что в основе государства лежит труд каждого из нас. Для ребят, которые знают законы, открывается множество перспектив. Они имеют полное право избирать и быть избранными, могут быть наблюдателями на выборах и

ознакомиться с тем, как идёт выборная кампания. Позже они могут сами стать членами избирательной комиссии, потом депутатами городского и областного маслихатов. Могут стать депутатами мажилиса и даже президентом страны. Их ждёт большое будущее, – сказал председатель территориальной избирательной комиссии города Семея Зейнолла Токаев.

К слову, для самих ребят участие в конкурсе стало неплохой мотивацией.

Так, к примеру, один из участников олимпиады, студент Медицинского университета Семей Елдар Азамат по завершении олимпиады начал задумываться о своём политическом будущем.

– Я и раньше принимал участие в различных конкурсах и дебатах, однако это первая олимпиада такого масштаба для меня, – поделился впечатлениями Елдар. – Она проходила в формате тестов, было очень интересно. Во время подготовки я узнал очень много нового. Несомненно, эти знания пригодятся мне в будущем.

Останавливаться на достигнутом победители Олимпиады не собираются. Студенты рассказали, что продолжат активно участвовать в подобных мероприятиях и набираться опыта для дальнейшего продвижения в политической сфере.

Флора Левина

Семей