Болельщики ликуют!

Сборная Казахстана в захватывающем противостоянии обыграла команду Германии на чемпионате мира по хоккею.

Это первая победа нашей национальной команды в основное время и первое поражение сборной Германии. До этого матча немцы шли на серии из трёх побед подряд. Пока наши хоккеисты единственные, кому удалось остановить их на чемпионате, даже несмотря на то, что они являлись фаворитами.

Для многих игроков сборной Казахстана это первый чемпионат такого уровня. До этой встречи обе команды провели по три матча – немцы уверенно выиграли у Италии (9:4), Норвегии (5:1) и Канады (3:1), а сборная Казахстана выиграла по буллитам у Латвии (3:2 Б) и Финляндии (2:1 Б), но проиграла США (0:3).

В первом периоде заброшенных шайб не было. Счёт в игре открыли наши хоккеисты – в середине матча отметился Александр Шин, вновь забросивший первый гол команды. Однако сборная Германии смогла сравнять счёт, а затем выйти вперёд. Но в заключительной трети игры казахстанские хоккеисты вырвали победу: сначала последовал успешно реализованный буллит (его «заработали» на Павле Акользине) от Романа Старченко, а после и победный гол при выходе в ноль от Павла Акользина. Теперь сборная Казахстана поднялась на четвёртое место в группе и пока формально проходит в плей-офф.

Отметим отличную игру в защите наших игроков – по ходу матча соперникам явно не хватало пространства в атаке. Под конец матча хоккеисты, даже находясь в меньшинстве, не позволили сборной Германии сравнять счёт.

В этой игре дебютировал форвард «Торпедо» Артём Лихотников, его игру отметил главный тренер сборной.

– Это огромная честь для каждого игрока, очень горжусь, что вошёл в состав сборной. Хорошая игра, хорошие скорости, наша команда придерживается тактики, системы, которая работает. Каждый матч мы настраиваемся только на победу, – отметил Артём Лихотников на послематчевой пресс-конференции. – В КХЛ мы играем за клубы, а на чемпионате мира защищаем честь нашей страны, и это главное для каждого игрока. Дебютировать за национальную сборную – в первую очередь большая ответственность, и все хотят оправдать доверие.

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис отметил некоторые изменения: атакующих попросили сыграть агрессивнее и наглее, свою лепту внесли игроки силового хоккея (в том числе и Артём Лихотников), подчеркнули хорошую игру в меньшинстве.

– Полтора периода играли хорошо, слаженно. Но после забитого гола немного подвела дисциплина. Удаление повлияло на ход игры, соперник перехватил инициативу, и мы как будто встали. В перерыве поговорили с командой и выяснили, что нужно продолжать делать то же самое, не давать шанс сопернику. Много моментов создавали возле их ворот. Благодарен ребятам, что нашли внутренние резервы, перестроились и просто отлично сыграли третий период. Я ими горжусь, – поделился главный тренер. – Наши хоккеисты понимают, что они лучшие в стране и на них возложена большая ответственность. В каждой игре они будут выходить и самоотверженно биться за победу, чтобы потом не было стыдно перед казахстанскими болельщиками, своими родными и близкими.

Вчера наши хоккеисты экзаменовали команду «кленовых листьев». Отчёт об игре с канадцами читайте в следующем номере.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников