Болеем за наших!

Молодые хоккеисты, уроженцы Глубоковского района, вышли на мировой уровень.

С 12 по 19 декабря в городе Хёрсхольм (Дания) стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой в группе А первого дивизиона.

За выход в элиту молодёжного хоккея сборная Казахстана поборется с командами Дании, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Латвии.

Впервые в составе сборной страны играют выходцы из Глубоковского района – Алдияр Нурлан и Руслан Оспанов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район