Боевые девчонки

Девушки из ВКО, вошедшие в женскую сборную по киокушинкай карате, показали невероятные результаты на Первом Всероссийском женском турнире в Москве. Юные каратистки завоевали семь призовых мест из девяти возможных.

Восточно-Казахстанский областной филиал республиканского общественного объединения «Казахстанский Альянс Боевых Искусств» воспитал целую плеяду успешных спортсменов.

Многие считают боевые искусства спортом для мужчин. Но в школе сэнсэя Николая Владимирова немало боевых девочек, готовых доказать, что они способны не только держать удар, но и мастерски использовать приёмы карате.

В конце прошлого месяца сборная воспитанниц школы Николая Владимирова приняла участие в Первом Всероссийском женском турнире по киокушинкай карате, проходившем в Москве.

– Турнир прошёл на высоком уровне, – рассказал тренер Николай Владимиров. – Участие принимали спортсмены из регионов России и Казахстана. Достойные соперники, профессионализм участников, оргкомитета и судейского корпуса обеспечили отличную конкурентную площадку для оттачивания профессиональных навыков прекрасной половины киокушина. Наши спортсменки были единственными представителями другой страны на этих соревнованиях и с честью подняли Флаг Казахстана на пьедестале.

Девочки из Усть-Каменогорска показали поразительные результаты, заняв семь призовых мест из девяти возможных.

В дисциплине ката (последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников) второе место завоевала Ника Климова, два третьих места заняли Валерия Гусарова и Дарья Кочегова.

В дисциплине кумите (полноконтактный поединок с противником на татами) первое место заняла Алёна Дегтярёва, два вторых места завоевали Арина Зайцева и Ника Климова, третьего места удостоилась Мария Матвеева.

– У меня первый кю, я выступала по двум дисциплинам: кумите и ката, – делится впечатлениями 14-летняя обладательница коричневого пояса с нашивкой Дарья Кочегова. – Переживала до выступлений, но во время боёв ни страха, ни волнения не было. На турнире выступали сильные соперницы, и конкуренция была огромная. Я даже представить не могла, что смогу встать на пьедестал. Победа далась нелегко, мы её буквально вырывали из рук соперниц!

– Страха действительно не было, – соглашается 13-летняя Валерия Гусарова (первый кю, коричневый пояс с нашивкой), которая также выступала на татами в двух дисциплинах. – Я оценила свои силы и, в принципе, рассчитывала на призовое место, хотя, считаю, что немного всё же не дотянула. Но главное, что я не сдалась.

Лилия Дроздова

Фото Николая Владимирова