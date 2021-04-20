Близится посевная

Посевные площади в районе Алтай в этом году составят свыше 72 тысяч гектаров.

В районе уже вовсю идёт подготовка к весенне-полевым работам. Так, в этом году посевные площади увеличены на 0,03 тысячи гектаров и составят 72,2 тысячи гектаров.

«Сев яровых зерновых культур в текущем году составит 40,2 тыс. га, масличных культур – 25,1 тыс. га, из которых посевы подсолнечника составят 19,4 тыс. га, рапса – 5,6 тыс. га», – написал на своей официальной странице в Instagram аким района Алтай Каликан Байгонусов.

Отметим, сев сельскохозяйственных культур будет проводиться по влагоресурсосберегающей технологии. В лаборатории специалисты уже проверили семенной материал – это семена первого и второго класса. Чтобы поддержать плодородность почвы и повысить урожайность культур, приобретено 5309,5 тонны минеральных удобрений.

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях есть 1009 единиц тракторов и оборудования различной модификации. В планах – в этом году приобрести ещё 12 единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму свыше 600 миллионов тенге. К слову, половину уже закупили.

Добавим, что на проведение весенне-полевых работ району выделено 2665 тонн дизельного топлива. Это на 585 тонн больше, чем в прошлом году.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай