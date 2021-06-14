Блеснут знаниями

Восточноказахстанские школьники получили возможность обучения в специализированных организациях образования.

С 1 по 20 июня текущего года в Казахстане проходит конкурсный отбор для поступления в специализированные организации образования. Об этом объявили представители Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Приём документов и онлайн-регистрация осуществлялись на сайте qabyldau.daryn.kz с 1 марта по 25 апреля 2021 года.

По данным представителей центра «Дарын», конкурсный отбор в 70 специализированных организациях образования во всех регионах республики проводится в формате офлайн-тестирования на базе специализированных школ, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических мер в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

В конкурсе принимают участие школьники, окончившие четвёртый, пятый, шестой классы. Все тестовые задания конкурсного отбора составляются на основе учебных программ предыдущих лет с включением заданий логического характера. Полная информация для поступающих в специализированные школы размещена на сайте qabyldau.daryn.kz.

В Восточно-Казахстанской области конкурсный отбор состоялся на базах областной специализированной IT школы-лицея и специализированной мужской школы-лицея-интерната «Жас улан» имени Шокана Уалиханова для одарённых детей.

Для обеспечения академической честности при проведении конкурсного отбора во все регионы в составе комиссии направлены ответственные сотрудники Республиканского научно-практического центра «Дарын» и представители Общереспубликанского антикоррупционного проекта «Адалдық алаңы». На месте событий функционируют камеры видеонаблюдения.

Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной комиссии и размещаются на сайте Республиканского научно-практического центра «Дарын» и специализированной организации образования не позднее следующего дня после проведения конкурсного отбора.

Зачисление претендентов на обучение в специализированную организацию образования будет зависеть от максимального количества баллов в соответствии с вакантными местами в разрезе каждой специализированной организации образования. Апелляция по результатам конкурсного отбора не проводится.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников